Atlético Mineiro eliminado: Alan Franco jugó 13 minutos en la derrota ante Cruzeiro

El Atlético Mineiro de Alan Franco fue eliminado de la Copa de Brasil, tras perder contra el Cruzeiro

   
    Alan Franco en un partido con el Atlético Mineiro( Foto: Internet )
Tras la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, Alan Franco tuvo participación en el duelo entre Atlético Mineiro y Cruzeiro por los cuartos de final de la Copa de Brasil. El equipo de Franco cayó 2-0 (4-0 en el global) y quedó eliminado del torneo.

El mediocampista ecuatoriano ingresó al minuto 78 con la intención de darle mayor dinamismo al ataque del Galo e intentar recortar la desventaja, pero el esfuerzo fue insuficiente ante un Cruzeiro que controló el partido.

A pesar del contexto adverso, Franco tuvo una precisión de pases del 92%, destacando su efectividad en los pocos minutos disputados.

Cruzeiro selló así su pase a las semifinales de la Copa de Brasil, en lo que fue un debut amargo para Jorge Sampaoli como nuevo director técnico de Atlético Mineiro.

Por otro lado, el también ecuatoriano Keny Arroyo, reciente fichaje de Cruzeiro, no fue considerado para este encuentro, ya que no se encuentra inscrito en esta fase del torneo.

En la próxima jornada del Brasileirão, Atlético Mineiro enfrentará al Santos, mientras que Cruzeiro se medirá ante Bahía.

