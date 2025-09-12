Atlético Mineiro eliminado: Alan Franco jugó 13 minutos en la derrota ante Cruzeiro

Tras la última doble jornada de las <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/eliminatorias-MUNDIAL-2026>Eliminatorias Sudamericanas</a>, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/alan-franco>Alan Franco</a> tuvo participación en el duelo entre <b>Atlético Mineiro </b>y <b>Cruzeiro </b>por los cuartos de final de la <b>Copa de Brasil</b>. El equipo<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/carlos-lampe-emotiva-arenga-bolivia-brasil-repechaje-OA10102378></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>