Deportivo Quito se reforzó un ex jugador de Emelec para los playoffs del Ascenso Nacional

El Deportivo Quito cerró el refuerzo de un futbolista con experiencia en la Serie A para disputar los 32 avos de final de los playoffs del Ascenso Nacional ante Exapromo Costa.

La AKD confirmó el fichaje de Eder Arroyo, juvenil surgido en Emelec que busca sumar minutos, después de no ser tomado en cuenta por Guillermo Duró.

"¡Lateral derecho para la AKD! Futbolista de primera y quien ha recalado muy bien en el grupo. ¡Bienvenido A La Plaza del Teatro, Eder!", fue el anunció de los chullas.

Lea más: Luis Castillo calienta el Clásico del Astillero con una crítica a Barcelona: "Tienen demasiados problemas en defensa"

El jugador de 19 años debutó con Emelec ante El Nacional, el 25 de mayo, con Jorge Célico de entrenador, pero no volvió a tener minutos.