Fútbol Nacional
12 sep 2025 , 09:16

Deportivo Quito se reforzó un ex jugador de Emelec para los playoffs del Ascenso Nacional

El Deportivo Quito fichó a un juvenil de Emelec para enfrentar al Exapromo Costa en los 32 avos de final de los playoffs del Ascenso Nacional.

   
  • Deportivo Quito se reforzó un ex jugador de Emelec para los playoffs del Ascenso Nacional
    Deportivo Quito enfrentará al Exapromo Costa en los 32 avos de final del Ascenso Nacional.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El Deportivo Quito cerró el refuerzo de un futbolista con experiencia en la Serie A para disputar los 32 avos de final de los playoffs del Ascenso Nacional ante Exapromo Costa.

La AKD confirmó el fichaje de Eder Arroyo, juvenil surgido en Emelec que busca sumar minutos, después de no ser tomado en cuenta por Guillermo Duró.

"¡Lateral derecho para la AKD! Futbolista de primera y quien ha recalado muy bien en el grupo. ¡Bienvenido A La Plaza del Teatro, Eder!", fue el anunció de los chullas.

Lea más: Luis Castillo calienta el Clásico del Astillero con una crítica a Barcelona: "Tienen demasiados problemas en defensa"

El jugador de 19 años debutó con Emelec ante El Nacional, el 25 de mayo, con Jorge Célico de entrenador, pero no volvió a tener minutos.

Arroyo es el último fichaje del cuadro quiteño para competir en su búsqueda del ascenso a la Serie B.

Lea más: Ecuador confirma las fechas de sus amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda pensando en el Mundial 2026

El partido de ida del deportivo Quito ante Exapromo Costa se disputará este sábado 13 de septiembre, a las 12:00.

Los chullas quedaron campeones del Torneo del Ascenso Nacional de Pichincha, tras vencer al Club Deportivo Aampetra por 2-1.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Ascenso Fútbol
Mercado de fichajes
Emelec
Deportivo Quito
Ecuador
Noticias
Recomendadas