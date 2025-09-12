Juan Carlos León: "A nosotros nos gusta disputar este tipo de partidos porque Liga de Quito va a salir a jugar"

El director técnico de Libertad, Juan Carlos León, se refirió al duelo que su equipo tendrá ante Liga de Quito por la fecha 28 de la Liga Ecuabet, conectada por Xtrim.

“Sabemos que Liga de Quito es un equipo muy importante, uno de los mejores del país. Tiene una gran plantilla y un excelente cuerpo técnico”, señaló el estratega ecuatoriano.

“Es un equipo que hoy está peleando en la Copa Libertadores, nos representa muy bien a nivel internacional, y obviamente será un partido difícil”, agregó.

Además, destacó el estilo de juego del rival y el tipo de encuentro que espera: “A nosotros nos gusta disputar este tipo de partidos porque Liga va a salir a jugar. Cuando hay equipos que proponen, nosotros también podemos mostrar nuestro juego. Será un partido de ida y vuelta”.

El encuentro entre Libertad y Liga de Quito se jugará este viernes 12 de septiembre a las 19:00 (hora de Ecuador) en el estadio Reina del Cisne de Loja, con transmisión en vivo por Zapping.