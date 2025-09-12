Mikel Arteta: "Piero Hincapié está disponible para jugar este fin de semana"

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, habló en rueda de prensa sobre la posible inclusión del defensor ecuatoriano Piero Hincapié en el partido de este sábado 13 de septiembre frente al Nottingham Forest, correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League.

“Es un jugador al que hemos seguido durante años y que ahora se volvió disponible. Tuvimos la salida de Jakub [Kiwior] y necesitábamos a alguien que pudiera mejorar lo que teníamos en esa posición”, comentó el estratega español.

Arteta destacó la polivalencia del ecuatoriano: “Hincapié puede jugar en distintas posiciones y en diferentes formaciones. Tiene mucha experiencia para su edad, así que estamos muy, muy contentos de tenerlo con nosotros”.

Además, confirmó que el exjugador del Bayer Leverkusen está disponible para debutar este fin de semana: “Solo ha entrenado con nosotros durante dos días. Viene de un viaje largo con su selección y de un partido muy exitoso ante Argentina, pero en general, está listo para jugar”.

