12 sep 2025 , 09:52

Mikel Arteta: "Piero Hincapié está disponible para jugar este fin de semana"

Arsenal se medirá ante Nottingham Forest este sábado 13 de septiembre a las 06:30 (hora de Ecuador) en el Emirates Stadium.

   
    El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, en un partido por la Premier League ( AFP )
El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, habló en rueda de prensa sobre la posible inclusión del defensor ecuatoriano Piero Hincapié en el partido de este sábado 13 de septiembre frente al Nottingham Forest, correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League.

Es un jugador al que hemos seguido durante años y que ahora se volvió disponible. Tuvimos la salida de Jakub [Kiwior] y necesitábamos a alguien que pudiera mejorar lo que teníamos en esa posición”, comentó el estratega español.

Arteta destacó la polivalencia del ecuatoriano: “Hincapié puede jugar en distintas posiciones y en diferentes formaciones. Tiene mucha experiencia para su edad, así que estamos muy, muy contentos de tenerlo con nosotros”.

Además, confirmó que el exjugador del Bayer Leverkusen está disponible para debutar este fin de semana: “Solo ha entrenado con nosotros durante dos días. Viene de un viaje largo con su selección y de un partido muy exitoso ante Argentina, pero en general, está listo para jugar”.

Piero Hincapié en un entrenamiento con el Arsenal
Piero Hincapié en un entrenamiento con el Arsenal ( Foto: AFC )

Durante la conferencia, el técnico también comentó sobre el reciente parón por la fecha FIFA: “Tuve un poco de descanso, pero también tiempo para revisar lo hecho en esta primera parte de la temporada. Vi a todos los internacionales y la mayoría tuvo una actuación muy positiva con sus selecciones”.

En cuanto al estado físico de otras piezas clave del equipo, Arteta señaló: “Bukayo [Saka] está fuera y trabaja para recuperarse lo antes posible, pero debemos respetar ese proceso. Wilo [Saliba] entrenó hoy, y los demás, como de costumbre. Ben White también está bien”.

Arsenal se medirá ante Nottingham Forest este sábado 13 de septiembre a las 06:30 (hora de Ecuador) en el Emirates Stadium. El partido será transmitido en vivo por Disney Plus y ESPN.

