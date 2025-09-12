Mikel Arteta: "Piero Hincapié está disponible para jugar este fin de semana"

El entrenador del <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arsenal-fc>Arsenal</a>, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mikel-arteta>Mikel Arteta</a>, habló en rueda de prensa sobre la posible inclusión del defensor ecuatoriano<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/piero-hincapie> Piero Hincapié</a> en el partido de este sábado 13 de septiembre frente al <b>Nottingham</b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/piero-hincapie-debut-arsenal-premier-league-LI10098120></a></b>