11 sep 2025 , 11:05

¿Cuándo podría debutar Piero Hincapié con el Arsenal?

Piero Hincapié ya tuvo su primer entrenamiento con el Arsenal, después de su participación con la selección de Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

   
    El defensa del Arsenal, Piero Hincapié, en un entrenamiento( Foto: Arsenal )
Después de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Piero Hincapié tuvo su primer entrenamiento con el Arsenal y podría debutar este sábado 13 septiembre contra el Nottingham Forest.

El cuadro de Londres publicó una fotografía del zaguero tricolor en el entrenamiento previo a este duelo correspondiente por la cuarta fecha de la Premier League.

Piero Hincapié es la primera opción que tiene el entrenador Mikel Arteta para reemplazar el zaguero central Saliba, quien sufrió una lesión en el partido ante el Liverpool.

De esta manera, el ecuatoriano, de 23 años, tendría su primer partido oficial con los Gunners, que se llevará a cabo en el Emirates Stadium a las 06:30 (hora de Ecuador).

Actualmente, el Arsenal se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Inglesa con seis puntos, mientras el Nottingham Forest es décimo con cuatro unidades.


