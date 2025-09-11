¿Cuándo podría debutar Piero Hincapié con el Arsenal?

Después de la última doble fecha de las <b>Eliminatorias Sudamericanas,</b> <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/piero-hincapie>Piero Hincapié </a>tuvo su primer entrenamiento con el <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arsenal-fc>Arsenal </a>y podría debutar este sábado 13 septiembre contra el Nottingham Forest. <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/el-cruce-entre-hincapie-y-mac-allister-en-pleno-partido-de-ecuador-vs-argentina-OI10092369></a>