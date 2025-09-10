Wilmar Roldán amenazaba a los jugadores con sancionarlos para el Mundial 2026, aseguró Lautaro Martínez

El polémico arbitraje de Wilmar Roldán durante la victoria de Ecuador por 1-0 ante Argentina fue algo que dejó disconforme a todos los jugadores, incluso Lautaro Martínez reveló una interacción con el colombiano.

Aunque el juez favoreció a los argentinos, permitiéndoles pegar y no sacar tarjetas, los futbolistas de la albiceleste son los que más se ha quejado, entre ellos Dibu Martínez, Nicolás González, Nicolás Tagliafico y se sumó el Toro.

“Nico (Nicolás) González tuvo una situación donde saltó a cabecear y le pegaron un codazo y no amonestó siquiera”, señaló Lautaro en el post-partido a TyC Sports.

Sin embargo, la actuación de Roldán también favoreció a los argentinos, pues no amonestó a Tagliafico en la falta penal, ni a De Paul por meter mano deliberada y no revisó otro codazo que recibió un ecuatoriano.

Lea más: Moisés Caicedo: “Ojalá que se pueda apelar la expulsión para el Mundial 2026”

Incluso, Martínez reveló que “después repartió amarillas por repartir, amenazaba todo el tiempo con el tema de lo del Mundial”.