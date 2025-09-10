Fútbol Internacional
10 sep 2025 , 12:56

Wilmar Roldán amenazaba a los jugadores con sancionarlos para el Mundial 2026, aseguró Lautaro Martínez

Wilmar Roldán expulsó a Moisés Caicedo por doble amarilla en el Ecuador vs. Argentina, pero Lautaro Martínez reveló que esa fue una constante amenaza del árbitro colombiano.

   
    Moisés Caicedo salió expulsado del Ecuador vs. Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.( API )
El polémico arbitraje de Wilmar Roldán durante la victoria de Ecuador por 1-0 ante Argentina fue algo que dejó disconforme a todos los jugadores, incluso Lautaro Martínez reveló una interacción con el colombiano.

Aunque el juez favoreció a los argentinos, permitiéndoles pegar y no sacar tarjetas, los futbolistas de la albiceleste son los que más se ha quejado, entre ellos Dibu Martínez, Nicolás González, Nicolás Tagliafico y se sumó el Toro.

“Nico (Nicolás) González tuvo una situación donde saltó a cabecear y le pegaron un codazo y no amonestó siquiera”, señaló Lautaro en el post-partido a TyC Sports.

Sin embargo, la actuación de Roldán también favoreció a los argentinos, pues no amonestó a Tagliafico en la falta penal, ni a De Paul por meter mano deliberada y no revisó otro codazo que recibió un ecuatoriano.

Lea más: Moisés Caicedo: “Ojalá que se pueda apelar la expulsión para el Mundial 2026”

Incluso, Martínez reveló que “después repartió amarillas por repartir, amenazaba todo el tiempo con el tema de lo del Mundial”.

Wilmar Roldán expulsó a Moisés Caicedo por doble amarilla en el Ecuador vs. Argentina.
Wilmar Roldán expulsó a Moisés Caicedo por doble amarilla en el Ecuador vs. Argentina. ( EFE )

El Toro confirmó que Roldán le decía a los jugadores que los iba a expulsar por doble amarilla y se perdían el primer partido de la cita mundialista, lo que le pasó a Moisés Caicedo.

Lea más: Hernán Galíndez: “Apuntamos a hacer el mejor Mundial de la historia de Ecuador”

“Es un gran árbitro, porque a mí me ha tocado que me dirija muchísimas veces, pero no se comportó bien”, cerró el argentino.

En el encuentro, el Niño Moi y Nicolás Otamendi fueron expulsados, por lo que los dos futbolistas se van a perder el primer partido del Mundial 2026. La única forma que no ocurra es una apelación ante la FIFA.

