Duro golpe para Argentina: Nicolás Otamendi fue expulsado ante Ecuador y se despide de las Eliminatorias

Nicolás Otamendi, defensa de Argentina, fue al cruce de Enner Valencia y vio la tarjeta roja de manera directa por primera vez en su carrera con Argentina

   
    Nicolás Otamendi, defensa de Argentina, fue expulsado ante Ecuador por Eliminatorias ( AFP )
La selección de Argentina sufrió una baja sensible en su duelo ante Ecuador. Nicolás Otamendi, defensor central y capitán del equipo, fue expulsado al minuto 31 del primer tiempo, en lo que fue su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La jugada se produjo cuando Enner Valencia quedó mano a mano frente al arco rival.

Otamendi lo derribó para evitar una ocasión clara de gol, lo que obligó al árbitro colombiano Wilmar Roldán a mostrarle la tarjeta roja directa sin dudarlo.

Nicolás Otamendi, defensa de Argentina, fue expulsado ante Ecuador por Eliminatorias
Nicolás Otamendi, defensa de Argentina, fue expulsado ante Ecuador por Eliminatorias ( RODRIGO BUENDIA / AFP )

La expulsión no solo dejó a la Albiceleste con 10 jugadores durante gran parte del encuentro, sino que también significa que el zaguero argentino no podrá disputar la Finalissima contra España, debido a la sanción que conlleva una roja directa.

Tras la expulsión del zaguero del Benfica, la campeona del mundo se vio obligada a reorganizar su esquema táctico para contener el ataque de una motivada selección ecuatoriana.

