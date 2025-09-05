Fútbol Internacional
05 sep 2025 , 13:01

(VIDEO) Hincapié y Pacho salieron molestos por el empate de Ecuador ante Paraguay en las Eliminatorias

Willian Pacho y Piero Hincapié salieron inconformes del terreno de juego, después del pitazo final en el empate 0-0 entre Ecuador y Paraguay.

   
  • (VIDEO) Hincapié y Pacho salieron molestos por el empate de Ecuador ante Paraguay en las Eliminatorias
    Piero Hincapié y Willian Pacho quedaron molestos por el empate de Ecuador ante Paraguay.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La selección de Ecuador no pudo superar a Paraguay y se conformó con un empate sin goles, después de la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, pero algunos jugadores no salieron contentos.

La Tri no creó ocasiones de peligro en la portería rival; mientras que Hernán Galíndez se tuvo que vestir de figura con importantes atajadas para mantener el empate, algo que dejó inconforme a dos jugadores.

Después del pitazo final, Piero Hincapié y Willian Pacho salieron molestos ​​​​​del campo de juego por no poder conseguir los tres puntos y conformarse con el empate.

Lea más: (VIDEO) El emotivo momento de los jugadores de Ecuador con Gustavo Alfaro por la clasificación de Paraguay al Mundial 2026

En un video que compartió la periodista Johanna Calderón, Hincapié recogió su abrigo y tuvo la intención de tirarlo al piso del enojo, pero se contuvo.

Por su lado, el zaguero central del PSG se lo vio serio y disconforme por el empate sin goles ente Paraguay.

Lea más: ¿Por qué Lionel Messi no jugará ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas?

En la próxima fecha, Ecuador recibe a Argentina este martes 9 de septiembre, a las 18:00, para cerrar las Eliminatorias Sudamericanas.

Por la tabla de posiciones, la selección de Ecuador se ubica en la cuarta posición con 26 puntos, ya clasificado a la cita mundialista.

Temas
Fútbol
eliminatorias sudamericanas
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Eliminatorias
FútbolMás
Eliminatorias Mundial 2026
eliminatorias al mundial
Piero Hincapié
Selección de Ecuador
Sebastián Beccacece
Willian Pacho
Ecuador
Noticias
Recomendadas