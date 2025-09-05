Francisco Egas: "Lo que más vende es criticar a la selección para hacernos quedar mal"

Egas demandó a la audiencia hacer un análisis sobre la selección ecuatoriana con un enfoque objetivo, asegurando que "la selección es parte de nuestro equipo y de nuestro trabajo", y afirmó que la falta de gol que ha mostrado la selección es preocupante.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas brindó declaraciones después del partido de Ecuador contra Paraguay en radio La Red y aseguró que "lo que más vende es criticar a la selección para hacernos quedar mal".

"También hay que entender que los cambios de entrenadores a medio camino hacen que los procesos sean incompletos y que haya muy poco tiempo para implementar lo que uno quiere de un equipo", agregó.

El presidente de la FEF señaló que la selección solo tuvo un par de días para entrenar antes del encuentro con Paraguay, un detalle que, según él, la gente no suele considerar, pero que influye de manera importante en el desempeño del equipo.

Egas aseguró que "hay gente que trabaja para hacerle daño a la Federación". Según él, estas personas utilizan las críticas a la selección nacional como un medio para atacar a la institución.

"Basta con ver los análisis que hacen de sus equipos favoritos para explicar que, aunque no ganen un partido, juegan hermoso. Luego aplican el mismo análisis a la selección diciendo que todo fue horrible y que no sirve", mencionó Egas.