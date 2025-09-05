Facundo Castelli, duda en Emelec para el Clásico del Astillero ante Barcelona SC

Emelec ya se prepara para disputar el Clásico del Astillero ante Barcelona SC, en el estadio George Capwell, pero Guillermo Duró tiene varias dudas en el plantel por algunas lesiones.

Después del triunfo del bombillo ante el Aucas, el entrenador de Emelec reconoció los problemas físicos de Facundo Castelli en la rodilla y parecen haberse agravado.

El delantero argentino está en duda para enfrentar a los toreros, pues Castelli deberá someterse a una artroscopia antes del encuentro, pero el equipo médico trabaja para que pueda llegar, según el periodista Javier Ruiz.

Emelec tiene a otros futbolistas lesionados como José Angulo y Luis Fernando León, pero ambos están evolucionando de forma positiva en su recuperación.