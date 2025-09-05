Fútbol Nacional
Facundo Castelli, duda en Emelec para el Clásico del Astillero ante Barcelona SC

Facundo Castelli está en duda para llegar al Clásico del Astillero para enfrentar a Barcelona SC, mientras que Tin Angulo y Luis Fernando León trabajan en su recuperación.

   
    Facundo Castelli puede perderse el Clásico del Astillero.( API )
Emelec ya se prepara para disputar el Clásico del Astillero ante Barcelona SC, en el estadio George Capwell, pero Guillermo Duró tiene varias dudas en el plantel por algunas lesiones.

Después del triunfo del bombillo ante el Aucas, el entrenador de Emelec reconoció los problemas físicos de Facundo Castelli en la rodilla y parecen haberse agravado.

El delantero argentino está en duda para enfrentar a los toreros, pues Castelli deberá someterse a una artroscopia antes del encuentro, pero el equipo médico trabaja para que pueda llegar, según el periodista Javier Ruiz.

Emelec tiene a otros futbolistas lesionados como José Angulo y Luis Fernando León, pero ambos están evolucionando de forma positiva en su recuperación.

Tin Angulo y Facundo Castelli son dudas para disputar el Clásico del Astillero.
Tin Angulo y Facundo Castelli son dudas para disputar el Clásico del Astillero. ( Redes sociales )

El cuerpo técnico de Duró espera poder contar con los dos futbolistas para recibir a Barcelona SC en el estadio George Capwell.

El bombillo pelea por ingresar en el hexagonal principal para asegurar un puesto en torneos internacionales. Emelec está a cuatro unidades del sexto lugar.

Por la fecha 28 de la Liga Ecuabet, el Clásico del Astillero se dispuará el próximo domingo 14 de septiembre, a las 17:30 de Ecuador.

