Fútbol Internacional
26 dic 2025 , 11:26

Talleres de Argentina negocia con Independiente del Valle para el fichaje de Claudio Spinelli

Claudio Spinelli quedó segundo en la tabla de goleadores de la LigaPro, por lo que despertó el interés de Talleres de Argentina para su fichaje.

   
  • Talleres de Argentina negocia con Independiente del Valle para el fichaje de Claudio Spinelli
    Claudio Spinelli despertó el interés de Talleres de Argentina para su traspaso.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Claudio Spinelli disputó su primera temporada con Independiente del Valle en este 2025 y fue una de las figuras del torneo, tras ser clave en los rayados para la conquista de la LigaPro, por lo que despertó el interés de varios clubes.

Desde la directiva del conjunto quiteño reconocieron que será complicado mantener al atacante argentino en el plantel y ya recibieron la primera oferta para su traspaso.

Según información del periodista Germán García Grova, Talleres de Argentina negocia formalmente con Independiente para fichar a Claudio Spinelli a inicios de 2026.

Lea más: Kendry Páez podrá salir del Estrasburgo por su estilo de vida, asegura la prensa de Francia

Los rayados ya recibieron una propuesta para vender al goleador, por lo que están analizando la oferta y el posible reemplazo del atacante. Incluso, Independiente del Valle anunció el fichaje de Djorkaeff Reasco.

Claudio Spinelli anotó 28 goles en 52 partidos con Independiente del Valle.
Claudio Spinelli anotó 28 goles en 52 partidos con Independiente del Valle. ( API )

Independiente del Valle espera una oferta de USD 3.5 millones para vender al atacante de 28 años, tras la mejor temporada de su carrera.

Lea más: Franklin Guerra saldrá de Barcelona SC con tres partidos oficiales jugados

En este 2025, Spinelli anotó 28 goles y dos asistencias en 52 partidos disputados con ocho tarjetas amarillas por reclamos.

Este fue el primer año que el atacante argentino anotó más de 10 goles, pues su temporada más anotadora era con siete tantos.

Temas
Fútbol
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Fútbol Argentino
Mercado de fichajes
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Independiente del Valle
Talleres de Córdoba
Claudio Spinelli
Ecuador
Noticias
Recomendadas