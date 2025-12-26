Franklin Guerra saldrá de Barcelona SC con tres partidos oficiales jugados

Barcelona SC tiene una salida confirmada para la próxima temporada, después de que cuatro futbolistas acabaron su contrato, ya existe un jugador que no será tomado en cuenta para 2026.

Franklin Guerra llegó a los toreros en el 2024, con un contrato de dos años, pero con un paso plagado de lesiones no pudo convertirse en un regular para el club.

En ese lapso de tiempo, el defensor de 33 años disputó tres partidos oficiales en 2025, tras no disputar ningún encuentro en el 2024 por su rotura de ligamento cruzado en su rodilla.

Guerra sufrió su lesión durante la pretemporada de 2024 ante el Mushuc Runa, después de caer mal en una jugada dividida contra un adversario.