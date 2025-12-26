Fútbol Nacional
26 dic 2025 , 09:54

Franklin Guerra saldrá de Barcelona SC con tres partidos oficiales jugados

Franklin Guerra va a acabar su contrato con Barcelona SC y abandonará el equipo con tres partidos oficiales disputados.

   
  • Franklin Guerra saldrá de Barcelona SC con tres partidos oficiales jugados
    Franklin Guerra acabó su contrato con barcelona SC en este 2025.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Barcelona SC tiene una salida confirmada para la próxima temporada, después de que cuatro futbolistas acabaron su contrato, ya existe un jugador que no será tomado en cuenta para 2026.

Franklin Guerra llegó a los toreros en el 2024, con un contrato de dos años, pero con un paso plagado de lesiones no pudo convertirse en un regular para el club.

En ese lapso de tiempo, el defensor de 33 años disputó tres partidos oficiales en 2025, tras no disputar ningún encuentro en el 2024 por su rotura de ligamento cruzado en su rodilla.

Lea más: Deportivo Cuenca pedirá una nueva revisión al estadio Alejandro Serrano Aguilar para la Copa Sudamericana

Guerra sufrió su lesión durante la pretemporada de 2024 ante el Mushuc Runa, después de caer mal en una jugada dividida contra un adversario.

Franklin Guerra disputó tres partidos con Barcelona SC en este 2025.
Franklin Guerra disputó tres partidos con Barcelona SC en este 2025. ( Redes sociales )

En todo su paso por Barcelona SC, Franklin jugó dos encuentros en la LigaPro y uno de la Copa Ecuador, pero no disputó menos de 120 minutos.

Lea más: Barcelona SC anunció la fecha de la Noche Amarilla 2026

El zaguero entró a la variante para jugar nueve minutos frente al Mushuc Runa; luego ingresó al cambio para disputar dos minutos contra El Nacional.

En otra ocasión, Guerra estuvo en cancha los 90 minutos de la eliminación de la Copa Ecuador ante Cuenca Juniors.

Ahora, varios equipos de la Serie B siguen de cerca al central para conseguir su contratación.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
Liga Pro EC
Liga Pro de Ecuador
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Barcelona SC
Franklin Guerra
Ecuador
Noticias
Recomendadas