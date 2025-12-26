Fútbol Internacional
26 dic 2025 , 06:58

Moisés Caicedo y Willian Pacho figuran entre los jugadores Sub-24 más valiosos del mundo

Según el portal alemán Transfermarkt, Moisés Caicedo y Willian Pacho figuran entre los diez futbolistas más valiosos del mundo menores de 24 años.

   
  • Moisés Caicedo y Willian Pacho figuran entre los jugadores Sub-24 más valiosos del mundo
    Moisés Caicedo y Willian Pacho entre los 10 jugadores Sub-24 más valiosos( Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Moisés Caicedo y Willian Pacho figuran entre los diez futbolistas más valiosos del mundo menores de 24 años, según el portal alemán Transfermarkt.

Caicedo, pieza clave del Chelsea y uno de los mejores jugadores ecuatorianos de la actualidad, ocupa el tercer lugar del ranking con una valoración de USD 129,1 millones.

El tricolor quedó campeón con los Blues del Mundial de Clubes que se llevó a cabo en estados Unidos, siendo uno de los volantes más destacados del torneo.

Por su parte, Willian Pacho se sitúa en la séptima posición, con un valor estimado de USD 82,6 millones. El defensor, desde su llegada al París Saint-Germain, se ha consolidado como uno de los zagueros más destacados del mundo.

Lea también: (VIDEO) El curioso regalo de Navidad que Marquinhos le daría a Willian Pacho

Con el conjunto parisino, Pacho ha conquistado todos los títulos posibles: Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Supercopa de Europa, Champions League y Copa Intercontinental.

Ambos futbolistas han dejado el nombre del país en lo más alto del fútbol internacional.

La lista es liderada por Michael Olise, extremo del Bayern Múnich, seguido por Bukayo Saka, delantero del Arsenal.

De esta manera, el fútbol ecuatoriano atraviesa uno de los mejores momentos de su historia, con varios de sus representantes instalados en la élite del fútbol mundial.

Temas
Chelsea
Paris Saint-Germain
Moisés Caicedo
Willian Pacho
Ecuador
Noticias
Recomendadas