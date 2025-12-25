Fútbol Internacional
(VIDEO) El curioso regalo de Navidad que Marquinhos le daría a Willian Pacho

El Paris Saint Germain (PSG) realizó una divertida dinámica para que los jugadores digan los regalos navideños que le darían a sus compañeros.

   
    Marquinhos dijo su posible regalo para Willian Pacho para Navidad.( Redes sociales )
El PSG de Willian Pacho tuvo un 2025 fantástico por conseguir el sextete de títulos en la temporada, tras ganar por primera vez la Champions League, por lo que en la época de Navidad hizo una divertida dinámica con los jugadores.

En su cuenta de X, el cuadro parisino compartió un juego que hizo entre los futbolistas del equipo de Luis Enrique.

La dinámica se trató de que los compañeros debían decir que le darían de regalo por Navidad a otro jugador, en el caso de Willian Pacho, Marquinhos tuvo que elegir el obsequio para el ecuatoriano.

"Como regalo de Navidad a Pacho, yo le daría una cobija. Para hacer muchas coberturas mías durante el partido y él tiene que estar atento. Un juego de palabras”, dijo el capitán del PSG.

Es importante mencionar que el ecuatoriano y el brasileño han creado una gran relación en el último año. Incluso, Marquinhos lo ha considerado a Willian como el mejor defensor del mundo en varias ocasiones.

En cambio, Pacho tuvo que elegir el regalo para el español Fabián Ruiz y fue más concretado al apuntar a “una raqueta de pádel”.

El defensor de 24 años lleva un año y medio en el PSG con dos goles y dos asistencias en 76 partidos disputados, además de seis trofeos alzados.

