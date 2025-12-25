(VIDEO) El curioso regalo de Navidad que Marquinhos le daría a Willian Pacho

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/psg target=_blank>PSG</a> de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/willian-pacho target=_blank>Willian Pacho</a> tuvo un 2025 fantástico por conseguir el sextete de títulos en la temporada, tras ganar por primera vez la Champions League, por lo que en la<b> época de Navidad hizo una</b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/conmovedora-publicacion-hijo-mario-pineida-navidad-CH10605986 target=_blank></a> <b></b>