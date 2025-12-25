(VIDEO) El curioso regalo de Navidad que Marquinhos le daría a Willian Pacho

El PSG de Willian Pacho tuvo un 2025 fantástico por conseguir el sextete de títulos en la temporada, tras ganar por primera vez la Champions League, por lo que en la época de Navidad hizo una divertida dinámica con los jugadores.

En su cuenta de X, el cuadro parisino compartió un juego que hizo entre los futbolistas del equipo de Luis Enrique.

La dinámica se trató de que los compañeros debían decir que le darían de regalo por Navidad a otro jugador, en el caso de Willian Pacho, Marquinhos tuvo que elegir el obsequio para el ecuatoriano.

"Como regalo de Navidad a Pacho, yo le daría una cobija. Para hacer muchas coberturas mías durante el partido y él tiene que estar atento. Un juego de palabras”, dijo el capitán del PSG.