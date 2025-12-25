Fútbol Nacional
25 dic 2025 , 09:17

(VIDEO) El emotivo evento navideño de Gonzalo Plata en el sur de Guayaquil

Gonzalo Plata regaló más de 100 canastas en un evento navideño para celebrar a las personas del sur de Guayaquil.

   
    Gonzalo Plata organizó un evento para regalar canastas y juguetes en el sur de Guayaquil.( Redes sociales )
Este 24 de diciembre, Gonzalo Plata mostró una vez más la bondad de su corazón al organizar un evento navideño en el sur de Guayaquil, al igual que lo ha realizado en otros años.

En un evento lleno de alegría y risas, personas cercanas al futbolista del Flamengo se encargaron de regalar más de 150 canastas, más de 800 juguetes y 1 000 dulces.

Estoy pasando por aquí para desearles una feliz Navidad a todos, esperando que disfruten mucho de estas fiestas, pues aquí estoy una vez más con mi familia, sacando alegría, sacando sonrisas a todas las personas de nuestro barrio, a quienes me han hecho la persona que yo soy hoy en día, para los que me sacaban siempre sonrisas de pequeño”, relató Plata en el video.

Gonzalo añadió que “quiero darle un poquito de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me ha regalado para ustedes, quiero darle hoy esa sonrisa, regalarles un poco de todo lo que gracias a Dios y a mi familia, pues he logrado, quiero agradecerles a todas las personas que han sido parte de esto, parte de este proyecto”, dijo emocionado.

Finalmente, el jugador le deseó una feliz Navidad a todos sus seguidores y pidió que la disfruten con sus seres queridos.

En esta ocasión, Gonzalo no estuvo presente en el evento; sin embargo, años anteriores sí se ha encargado él mismo de repartir los regalos.

Cabe recordar que este no es el primer agasajo navideño que organiza, pues en una comunidad de Río de Janeiro regaló juguetes y canastas.

