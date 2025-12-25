Fútbol Nacional
25 dic 2025 , 17:02

¿Cuándo se jugará la final de la Supercopa de Ecuador entre Universidad Católica e Independiente del Valle?

El duelo entre Universidad Católica e Independiente del Valle se alista para ser el primer partido del fútbol ecuatoriano en 2026.

   
    Independiente del Valle enfrenta a la Universidad Católica por la Supercopa de Ecuador.( API )
El 2026 del fútbol ecuatoriano va a empezar con el duelo entre la Universidad Católica e Independiente del Valle por la Supercopa, torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El torneo enfrentará al campeón de la LigaPro 2025, los rayados, y el ganador de la Copa Ecuador, la chatolei, tras vencer a Liga de Quito en la final.

Según información del periodista José Alberto Molestina, el partido se disputará el miércoles 28 de enero de 2026. La sede aún no está definido, pero está entre Quito o Cuenca.

La competición se va a disputar a partido único; es decir, el ganador del torneo alzará el título de campeón y conseguirá el primer trofeo del año.

A diferencia de ediciones anteriores, la FEF mantendrá el formato de la competición por segundo año consecutivo.

En 2025, Liga de Quito se consagró campeón, después de vencer a El Nacional desde el punto penal.

