¿Cuándo se jugará la final de la Supercopa de Ecuador entre Universidad Católica e Independiente del Valle?

El 2026 del fútbol ecuatoriano va a empezar con el duelo entre la <b>Universidad Católica e <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-del-valle target=_blank>Independiente del Valle</a> por la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/supercopa-ecuador target=_blank>Supercopa</a></b>, torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). El<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-liga-de-quito-vs-universidad-catolica-resultado-final-copa-ecuador-2025-DM10582346 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/conmovedora-publicacion-hijo-mario-pineida-navidad-CH10605986 target=_blank></a> <b></b> <b></b>