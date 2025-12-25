Fútbol Internacional
25 dic 2025 , 16:25

Tres clubes de Colombia analizan fichar al goleador de la LigaPro para 2026

El delantero del Manta FC, Daniel Valencia, es seguido por tres clubes del fútbol colombiano para su fichaje.

   
  • Tres clubes de Colombia analizan fichar al goleador de la LigaPro para 2026
    Daniel Valencia es seguido por tres clubes de Colombia para 2026.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

En la temporada 2025, Daniel Valencia fue reconocido como el máximo goleador de la LigaPro y su rendimiento no pasó desapercibido en Sudamérica, pues es seguido por tres clubes grandes de Colombia.

El jugador de 29 años fue una de las piezas claves para mantener la categoría del Manta FC, junto al gran desempeño de Christian Alemán.

De acuerdo al portal colombiano Futbolete, el Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios analizan el fichaje de Valencia, pero aún no han realizado ningún acercamiento con los atuneros.

Lea más: La conmovedora publicación del hijo de Mario Pineida en Navidad

A pesar de ello, el pase de Valencia está tasado en más de USD 1 millón, tras su gran desempeño en este 2025 y es una pieza importante para 2026.

Daniel Valencia anotó 21 goles en la LigaPro y fue el máximo goleador del torneo.
Daniel Valencia anotó 21 goles en la LigaPro y fue el máximo goleador del torneo. ( API )

Daniel Valencia podrá continuar su carrera en Colombia para 2026

En el Atlético Nacional, Daniel surge como una alternativa para reemplazar a Marino Hinestroza, quien está cerca de Boca Juniors, y puede ayudar en el ataque.

Lea más: Liverpool negocia con Club Brujas por el fichaje de Joel Ordóñez para 2026

Por su lado, el América de Cali no ha podido cerrar varios de sus posibles refuerzos para la ofensiva, por lo que el atacante atunero se convierte en opción como traspaso.

Mientras que Millonarios tiene en su radar al ecuatoriano, pero están analizando más opciones.

En esta temporada, Valencia registró 21 goles en 35 partidos disputados en la LigaPro.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
Liga Pro
Liga Pro EC
LigaPro
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
LigaPro2025
Liga Ecuabet
Manta FC
Atlético Nacional
Millonarios
Daniel Valencia
Ecuador
Colombia
Noticias
Recomendadas