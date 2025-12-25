Fútbol Nacional
La fundación de Moisés Caicedo realizó una fiesta navideña en Santo Domingo

Por segundo año consecutivo, la fundación de Moisés Caicedo organizó un agasajo navideño en el Mujer Trabajadora, barrio de Santo Domingo.

   
La fundación de Moisés Caicedo organizó una fiesta navideña en Mujer Trabajadora, barrio de Santo Domingo, donde el Niño Moi y su familia vivieron.

Por segundo año consecutivo, la organización del futbolista del Chelsea realizó un evento centrado en regalar balones de fútbol, canastas y juguetes a los niños.

“Estamos aquí en el barrio que nos vio crecer, queriendo hacer el agasajo para los niños junto a la Fundación Niño Moi 23. Estamos muy contentos de estar aquí y compartir con todos ustedes”, dijo el hermano de Moisés, Marco.

Algunas de las personas que asistieron al evento agradecieron al jugador del Chelsea y a su familia por los regalos.

“En primer lugar, agradecerle a Niño Moi por todo el gesto que está haciendo por los niños”, dijo uno de los padres y uno de los niños presentes le deseó: “que Diosito te bendiga y que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo”.

“Les mando un fuerte abrazo y una feliz Navidad”, fue el sencillo, pero reconfortante mensaje de Moisés Caicedo, quien no estuvo físicamente, pero grabó un video.

También, la familia del futbolista del Chelsea le dedicó unas palabras en estas fechas especiales, a pesar de no estar juntos.

“Yo deseo que Dios lo cuide donde quiera que vayas, Niño Moi”, declaró su madre; mientras que su padre dijo: “Que tengas una buena salud. Hijo mío, deseo que sus piernas estén bien, siempre estén bien”

Así mismo, su hermana le añadió que “espero que le vaya bien en su club y acá en Ecuador” y su hermano quiere “que regreses a casa con una copa”, cerró.

