Así festejaron los futbolistas de la selección de Ecuador por la Navidad

Los futbolistas de la selección de Ecuador utilizan la fiesta de Navidad para pasar con su familia y seres queridos, además de aprovechar las celebraciones para recargar energías.

Algunos de los jugadores más importantes de La Tri compartieron en sus redes sociales como pasaron las festividades navideñas.

Hincapié vivió su primera Navidad en Inglaterra, por lo que estuvo acompañado de su perro Luca, pues deberá jugar este sábado por la Premier League.

Lea más: (VIDEO) El emotivo evento navideño de Gonzalo Plata en el sur de Guayaquil

Otros futbolistas que ya acabaron su temporada con sus equipos, como es el caso de Enner Valencia, Alan Franco, Leonardo Campana y Gonzalo Valle.

Por su parte, John Yeboah fue la cara de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con un emotivo mensaje para la hinchada tricolor.

Lea más: La fundación de Moisés Caicedo realizó una fiesta navideña en Santo Domingo