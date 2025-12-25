Fútbol Internacional
Así festejaron los futbolistas de la selección de Ecuador por la Navidad

Los futbolistas de la selección de Ecuador compartieron sus celebraciones de la Navidad, junto a sus familias.

   
Los futbolistas de la selección de Ecuador utilizan la fiesta de Navidad para pasar con su familia y seres queridos, además de aprovechar las celebraciones para recargar energías.

Algunos de los jugadores más importantes de La Tri compartieron en sus redes sociales como pasaron las festividades navideñas.

Hincapié vivió su primera Navidad en Inglaterra, por lo que estuvo acompañado de su perro Luca, pues deberá jugar este sábado por la Premier League.

Otros futbolistas que ya acabaron su temporada con sus equipos, como es el caso de Enner Valencia, Alan Franco, Leonardo Campana y Gonzalo Valle.

Por su parte, John Yeboah fue la cara de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con un emotivo mensaje para la hinchada tricolor.

Así festejaron los futbolistas de la selección de Ecuador enla Navidad

  • Enener Valencia pasó con su familia en las fiestas navideñas.
    Enener Valencia pasó con su familia en las fiestas navideñas. ( Redes sociales )
  • Alan Franco compartió la fiesta de Navidad con sus hijos y su pareja.
    Alan Franco compartió la fiesta de Navidad con sus hijos y su pareja. ( Redes sociales )
  • Leonardo Campana pasó la Navidad con su familia.
    Leonardo Campana pasó la Navidad con su familia. ( Redes sociales )
  • Gonzalo Valle pasó la Navidad con su familia.
    Gonzalo Valle pasó la Navidad con su familia. ( Redes sociales )
