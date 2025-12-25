Así celebró Piero Hincapié su primera Navidad en Inglaterra

En el cierre de 2025, Piero Hincapié vivió una Navidad diferente, después de vivir varios años en Alemania, el futbolista ecuatoriano celebró por primera vez las fiestas en Inglaterra.

Al inicio de la temporada, el defensor ecuatoriano abandonó el Bayer Leverkusen para firmar con el Arsenal de Inglaterra y por el apretado calendario, el jugador no puede viajar fuera del país.

Pierito compartió en su cuenta de Instagram las fotografías de su Navidad, junto a su perro, en el árbol.

“En esta Navidad, mi amigo Luca y yo les deseamos bendiciones, protección divina y mucha paz en sus hogares. Feliz Navidad”, escribió el defensor ecuatoriano.