Así celebró Piero Hincapié su primera Navidad en Inglaterra

A pesar de ser el primer año de Hincapié en Inglaterra, el zaguero no va a vivir el Boxing Day, los partidos disputados el 26 de diciembre, pues solo fue programado el Manchester United vs. Newcastle.