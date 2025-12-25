Fútbol Internacional
Así celebró Piero Hincapié su primera Navidad en Inglaterra

Este 2025, Piero Hincapié vivió su primera Navidad en Inglaterra, tras firmar con el Arsenal a inicio de temporada, y la celebró acompañado de su perro.

   
    Piero Hincapié celebró su primera Navidad en Inglaterra.( Redes sociales )
En el cierre de 2025, Piero Hincapié vivió una Navidad diferente, después de vivir varios años en Alemania, el futbolista ecuatoriano celebró por primera vez las fiestas en Inglaterra.

Al inicio de la temporada, el defensor ecuatoriano abandonó el Bayer Leverkusen para firmar con el Arsenal de Inglaterra y por el apretado calendario, el jugador no puede viajar fuera del país.

Pierito compartió en su cuenta de Instagram las fotografías de su Navidad, junto a su perro, en el árbol.

“En esta Navidad, mi amigo Luca y yo les deseamos bendiciones, protección divina y mucha paz en sus hogares. Feliz Navidad”, escribió el defensor ecuatoriano.

  • Piero Hincapié pasó su primera Navidad en Inglaterra.
    Piero Hincapié pasó su primera Navidad en Inglaterra. ( Redes sociales )
  • Piero Hincapié pasó con su perro Luca en Navidad.
    Piero Hincapié pasó con su perro Luca en Navidad. ( Redes sociales )

A pesar de ser el primer año de Hincapié en Inglaterra, el zaguero no va a vivir el Boxing Day, los partidos disputados el 26 de diciembre, pues solo fue programado el Manchester United vs. Newcastle.

Este año, por decisión de las dueños de los derechos televisivos de la Premier League, solamente un partido se jugará en esa fecha.

Mientras que el Arsenal de Piero enfrentará al Brighton este sábado 27 de diciembre, a las 10:00, por la transmisión de Disney+.

