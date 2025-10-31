La Premier League confirma un solo partido en el ‘Boxing Day’ debido a problemas de calendario

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premier-league target=_blank>Premier League</a></b> ha culpado a la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/uefa target=_blank>UEFA</a> de que este año <b>solo haya un partido en el tradicional 'Boxing Day'</b>, el 26 de diciembre, y se ha comprometido a que en 2026 se vuelva a la normalidad. La<b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/manchester-united target=_blank></a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/newcastle target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/el-boxing-day-de-la-premier-league-en-peligro-por-la-presion-de-las-televisiones-HG10344311 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>