El ‘Boxing Day’ de la Premier League, en peligro por la presión de las televisiones

El tradicional <i><b>Boxing Day</b></i>, una de las fechas más emblemáticas del fútbol inglés, podría perder parte de su esencia este año. Según informa el diario británico <i><b>The Times</b></i><b>, </b>las cadenas poseedoras de los<b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/premier-league></a></b><b></b> <i><b></b></i><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/mikel-arteta-piero-hincapie-encantar-publico-arsenal-MB10338598></a></b> <i><b></b></i><b></b> <b></b>