Fútbol Internacional
28 oct 2025 , 06:40

El ‘Boxing Day’ de la Premier League, en peligro por la presión de las televisiones

El tradicional Boxing Day del fútbol inglés podría perder protagonismo este año, ya que, según The Times, Sky Sports y TNT Sports planean reducir el número de partidos que se jugarán el 26 de diciembre.

   
  • El ‘Boxing Day’ de la Premier League, en peligro por la presión de las televisiones
    El Boxing Day solo tendrá un partido este 2025.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El tradicional Boxing Day, una de las fechas más emblemáticas del fútbol inglés, podría perder parte de su esencia este año. Según informa el diario británico The Times, las cadenas poseedoras de los derechos de la Premier League Sky Sports y TNT Sports— planean reducir drásticamente el número de partidos que se disputarán el próximo 26 de diciembre, día festivo en Inglaterra.

La propuesta contempla que solo se juegue un encuentro ese viernes 26, mientras que la mayoría de los partidos se trasladarían al sábado 27 y al domingo 28 de diciembre. El objetivo de las televisiones es concentrar los duelos en los días de mayor audiencia, lo que dejaría al Boxing Day con el menor número de partidos desde 1982.

Lea: Mikel Arteta: "Creo que Piero Hincapié le va a encantar al público del Arsenal”

El año pasado se celebraron ocho encuentros en esa jornada, y la última vez que los diez partidos de la Premier se disputaron el 26 de diciembre fue en 2015. El cambio responde a las condiciones del contrato televisivo, que estipula que deben celebrarse 33 jornadas en fin de semana y solo cinco entre semana. Para cumplir con esa exigencia, la Premier League se ve obligada a desplazar algunos partidos fuera del tradicional Boxing Day.

Pese a esta alteración, se espera que la normalidad regrese en 2026, cuando el 26 de diciembre volverá a caer en sábado, lo que permitirá recuperar la programación habitual.

Mientras tanto, las divisiones inferiores del fútbol inglés —desde la Championship hasta la National League— sí mantendrán viva la tradición y disputarán todos sus encuentros el día 26, preservando el espíritu de una fecha que para muchos aficionados es sinónimo de fútbol, familia y festividad.

Temas
Fútbol
Premier League
Premier League
Inglaterra
Noticias
Recomendadas