Fútbol Nacional
25 dic 2025 , 19:20

Barcelona SC anunció la fecha de la Noche Amarilla 2026

Barcelona SC, con un anuncio del streamer La Cobra, confirmó que el día que se va a realizar la Noche Amarilla, en el estadio Monumental.

   
  • Barcelona SC anunció la fecha de la Noche Amarilla 2026
    Barcelona SC confirmó la fecha de la Noche Amarilla 2026.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Antes de que se acabe el año, Barcelona SC anunció la fecha de la Noche Amarilla 2026 para presentar al plantel de la próxima temporada, tras un flojo rendimiento en su Centenario.

En un anuncio con el streamer argentino La Cobra, los toreros confirmaron que la noche de presentación del nuevo equipo se realizará el 31 de enero de 2026, en el estadio Monumental.

El evento promete contar con un formato renovado, precios populares, nuevas experiencias y grandes sorpresas.

Lea más: La conmovedora publicación del hijo de Mario Pineida en Navidad

En las próximas semanas, los toreros van a comunicar más noticias sobre el evento, como el rival del partido.

En 2026, Barcelona SC deberá empezar temprano la pretemporada, ya que deberá jugar la fase dos de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, el 18 y 25 de febrero.

Lea más: (VIDEO) El curioso regalo de Navidad que Marquinhos le daría a Willian Pacho

El plantel de los toreros será una incógnita para el próximo año, después de que varios futbolistas pusieron en duda su continuidad por una disputa con el presidente del club, Antonio Álvarez.

Por el momento, Barcelona cuenta con el regreso de los jugadores cedidos, como Luca Sosa y Bruno Caicedo.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Noche Amarilla
Barcelona SC
Ismael Rescalvo
Antonio Álvarez
Antonio Álvarez Henríquez
Ecuador
Noticias
Recomendadas