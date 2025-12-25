Antes de que se acabe el año, Barcelona SC anunció la fecha de la Noche Amarilla 2026 para presentar al plantel de la próxima temporada, tras un flojo rendimiento en su Centenario.

En un anuncio con el streamer argentino La Cobra, los toreros confirmaron que la noche de presentación del nuevo equipo se realizará el 31 de enero de 2026, en el estadio Monumental.

El evento promete contar con un formato renovado, precios populares, nuevas experiencias y grandes sorpresas.

En las próximas semanas, los toreros van a comunicar más noticias sobre el evento, como el rival del partido.