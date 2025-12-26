Fútbol Internacional
Kendry Páez podrá salir del Estrasburgo por su estilo de vida, asegura la prensa de Francia

Los medios de Francia han señalado que Kendry Páez no se ha podido adaptar al ritmo de juego de la Ligue 1 y desde el club cuestionan su estilo de vida.

   
    Kendry Páez podrá salir del Estrasburgo para 2026 en el mercado de fichajes de junio.
Kendry Páez no vive su mejor momento de la carrera con el Racing de Estrasburgo en esta primera mitad de la temporada, por lo que existe la posibilidad de que el ecuatoriano cambie de equipo para el inicio de 2025.

De acuerdo a información del portal L’Equipe, el Estrasburgo está preocupado por el rendimiento del futbolista ecuatoriano, después de dejar algunos destellos de calidad en el inicio del año.

El medio francés reconoció que existe la posibilidad de que Kendry salga del cuadro francés, tras no sumar los minutos necesarios, y el Chelsea considera la posibilidad de enviarlo otro club.

El principal motivo para la poca actividad del futbolista de 18 años es la dificultad de Páez al encontrar su ritmo en los partidos de la Ligue 1.

Kendry Páez tiene contrato con el Racing de Estrasburgo hasta junio de 2026.
Kendry Páez tiene contrato con el Racing de Estrasburgo hasta junio de 2026.

Sin embargo, desde Francia consideran algo más preocupante que el "estilo de vida de Kendry es bastante cuestionable", algo que preocupa al Estrasburgo y al Chelsea para el resto de la temporada.

En los últimos dos partidos de la temporada, Páez no fue tomado en cuenta para disputar la Conference League, ni la Copa de Francia y se quedó en el banco de suplentes.

Kendry está cedido en el Estrasburgo hasta el junio de 2026; sin embargo, el ecuatoriano tiene un acuerdo con el Chelsea hasta 2033

