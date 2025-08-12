Fútbol Internacional
12 ago 2025 , 12:10

PSG vs. Tottenham: Fecha, hora y dónde ver la Supercopa de Europa

El PSG de Willian Pacho disputará la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham Hotspur y busca el primer trofeo de la temporada 2025/2026.

   
  PSG vs. Tottenham: Fecha, hora y dónde ver la Supercopa de Europa
    PSG enfrentará al Tottenham Hotspur de la Supercopa de Europa.
Fuente:
Ramiro Ulloa
El PSG de Willian Pacho se enfrentará al Tottenham Hotspur por la final de la Supercopa de Europa, en el Bluenergy Stadium. El partido tendrá el duelo entre el campeón de la Champions League y Europa League.

El cuadro parisino podrá empezar la temporada 2025/2026 alzando su primer trofeo, después de caer goleado ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes.

Pacho ya ha conseguido tres trofeos con el PSG, Ligue 1, Copa de Francia y la Champions League, por lo que se puede hacer con su cuarta medalla de oro.

Fecha, hora y dónde ver PSG vs. Tottenham por la Supercopa de Europa

El enfrentamiento entre el PSG vs. Tottenham se disputará este miércoles 13 de agosto, a las 14:00, por la transmisión de Disney+.

PSG de Willian Pacho quedó campeón de la Champions League.
PSG de Willian Pacho quedó campeón de la Champions League. ( Redes sociales )

Willian Pacho sí fue convocado por Luis Enrique, después de ser importante en la final de la Champions League ante el Inter de Milán para quedarse con el trofeo.

Por su lado, el Tottenham conquistó la Europa League al vencer por 1-0 al Manchester United en la final.

Si el PSG queda campeón obtendrá su segundo trofeo de la UEFA y la primera Supercopa de Europa en su historia.

