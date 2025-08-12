(VIDEO) La respuesta de Hernán Galíndez a los hinchas argentinos que le gritaron vendepatria

Hernán Galíndez volvió a atajar con Huracán, después de varias semanas de ausencia por lesión, pero en su regreso fue recibido con un ambiente hostil de la hinchada rival por su decisión de jugar con la selección de Ecuador.

Durante el encuentro entre el Globo y Tigre, varias personas de la afición rival le gritaba a Galíndez por nacionalizarse ecuatoriano y defender la tricolor.

"Vendepatria”, “te viniste a matar el hambre a Argentina”, “te hiciste ecuatoriano porque no quieres a Argentina” fueron las duras frases de los hinchas rivales al portero.

Después de la victoria 1-0 y mantener su vaya invicta en cero, Hernán conversó con TyC Sports para hablar del amargado momento que vivió.

“Me gritaban vendepatria, te viniste a matar el hambre a Argentina, te hiciste ecuatoriano porque no quieres a Argentina. Yo estoy orgulloso de ser ecuatoriano”, señaló Galíndez en zona mixta.