Fútbol Internacional
12 ago 2025 , 10:15

(VIDEO) La respuesta de Hernán Galíndez a los hinchas argentinos que le gritaron vendepatria

Durante el encuentro entre Huracán y Tigre, varios hinchas le gritaron vendepatria a Hernán Galíndez y el portero respondió orgulloso de vestir la camiseta de la selección de Ecuador.

   
  • (VIDEO) La respuesta de Hernán Galíndez a los hinchas argentinos que le gritaron vendepatria
    Hernán Galíndez se mostró orgulloso de ser ecuatoriano.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Hernán Galíndez volvió a atajar con Huracán, después de varias semanas de ausencia por lesión, pero en su regreso fue recibido con un ambiente hostil de la hinchada rival por su decisión de jugar con la selección de Ecuador.

Durante el encuentro entre el Globo y Tigre, varias personas de la afición rival le gritaba a Galíndez por nacionalizarse ecuatoriano y defender la tricolor.

"Vendepatria”, “te viniste a matar el hambre a Argentina”, “te hiciste ecuatoriano porque no quieres a Argentina” fueron las duras frases de los hinchas rivales al portero.

Lea más: Brujas y Marsella reactivaron conversaciones por el traspaso de Joel Ordóñez

Después de la victoria 1-0 y mantener su vaya invicta en cero, Hernán conversó con TyC Sports para hablar del amargado momento que vivió.

“Me gritaban vendepatria, te viniste a matar el hambre a Argentina, te hiciste ecuatoriano porque no quieres a Argentina. Yo estoy orgulloso de ser ecuatoriano”, señaló Galíndez en zona mixta.

Lea más: Moisés Caicedo: "Voy a tratar de jugar mejor que la temporada pasada, tengo hambre de más, será duro, pero lo haremos bien"

El debut de Hernán con la selección de Ecuador fue el 23 de junio del 2021 en la Copa América con empate 2-2 ante Perú.

Además, Galíndez pasó 11 años en el fútbol ecuatoriano, tras pasar en la Universidad Católica y el Aucas.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Fútbol Argentino
Selección de Ecuador
Hernán Galíndez
Huracán
Argentina
Ecuador
Noticias
Recomendadas