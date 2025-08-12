Fútbol Internacional
12 ago 2025 , 09:51

Moisés Ramírez debutó con el AE Kifisia en la pretemporada

Moisés Ramírez sumó sus primeros minutos con el AE Kifisia como preparación para jugar en la Copa de Grecia.

   
    Moisés Ramírez disputó sus primeros minutos con el AE Kifisia.( Redes sociales )
Moisés Ramírez disputó sus primeros minutos no oficiales con el AE Kifisia de Grecia, después de un mes en el club, en el empate 1-1 con el Asteras Tripolis por su último amistoso.

Desde la llegada del arquero de 24 años pasaron dos partidos preparatorios que no disputó, pero en el tercero alcanzó a sumar minutos importantes para ganarse el puesto.

Ramírez ingresó por Xenopoulos para el segundo tiempo, por lo que disputó 45 minutos en su primer partido no oficial; sin embargo, 12 minutos después de entrar encajó el único gol rival.

Este fue el último encuentro preparatorio del conjunto griego en la pretemporada, tras dos victorias y un empate en sus amistosos.

El primer juego del AE Kifisia será ante Anagennisi Karditsas el próximo 19 de agosto, a las 11:00, por la primera ronda de la Copa de Grecia.

Mientras que en la Superliga de Grecia, el Kifisia se estrenará contra el Levadiakos el sábado 23 de agosto.

Es importante recordar que Kifisia jugará por primera vez en la máxima categoría de Grecia.

