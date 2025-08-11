Fútbol Nacional
11 ago 2025 , 19:44

Guillermo Duró: "Siempre es complicado cuando te expulsan a un jugador, peor en el minuto 12"

Emelec y Deportivo igualaron 1-1 en el estadio George Capwell por la fecha 24 de la LigaPro

   
  • Guillermo Duró: Siempre es complicado cuando te expulsan a un jugador, peor en el minuto 12
    El entrenador de Emelec, Guillermo Duró, en el partido ante Deportivo Cuenca por la fecha 24 de la LigaPro( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El entrenador del Club Sport Emelec, Guillermo Duró, analizó el desempeño de su equipo tras el empate 1-1 ante Deportivo Cuenca, en un encuentro correspondiente a la jornada 24 de la LigaPro, disputado en el estadio George Capwell.

En rueda de prensa, el técnico argentino reconoció que el partido se complicó desde temprano debido a la expulsión de Juan Pablo Ruiz al minuto 12, lo que obligó a su equipo a redoblar esfuerzos.

Siempre es complicado cuando te expulsan a uno, peor al minuto 12. Hubo más desgaste para llegar por las bandas, pero creo que lo hicimos bien. A pesar de ir en desventaja, tuvimos el control del juego con uno menos”, afirmó Duró.

El entrenador valoró el trabajo de sus laterales y destacó la reacción del equipo tras el gol rival:

“Quizás no tuvimos superioridad por banda, pero Romario y González hicieron un buen trabajo para corregir. Llegó ese penal, pero creo que tuvimos muchas más situaciones después”.

Lea también: Norberto Araujo: "A nuestros jugadores les dieron codazos y nunca vieron el VAR"

Duró consideró que el equipo mereció más: “Con un poquito de suerte nos habríamos llevado los tres puntos. Hubo entrega, y se sostuvo el ritmo durante los 90 minutos con un jugador menos, eso es importante rescatar. No nos conformamos con el empate, hay que seguir trabajando”.

Con este resultado, Emelec se mantiene en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 32 puntos. Su próximo compromiso será frente a Técnico Universitario, en el estadio Bellavista de Ambato.

Temas
Emelec
LigaPro
Deportivo Cuenca
Guillermo Duró
Ecuador
Noticias
Recomendadas