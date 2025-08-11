Guillermo Duró: "Siempre es complicado cuando te expulsan a un jugador, peor en el minuto 12"

El entrenador del <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/emelec>Club Sport Emelec</a>, <b>Guillermo Duró</b>, analizó el desempeño de su equipo tras el <b>empate 1-1 </b>ante<b> </b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/dep-cuenca>Deportivo Cuenca</a>, en un encuentro correspondiente a la <b>jornada 24 de la LigaPro</b>,<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/norberto-araujo-dt-deportivo-cueca-reaccion-nuestros-codazos-var-emelec-ligapro-DY9919566></a> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>