Fútbol Internacional
12 ago 2025 , 10:53

Elche alista una millonaria oferta por Nilson Angulo

El Elche CF presentó una primera propuesta al Anderlecht por el traspaso de Nilson Angulo y fue rechazada, pero alistan una segunda oferta.

   
    Nilson Angulo despertó el interés de varios clubes en este mercado de fichajes.( Redes sociales )
El Elche CF quiere contratar a Nilson Angulo en este mercado de fichajes, por lo que están conversando con el Anderlecht para su traspaso, pero no es una negociación sencilla.

El equipo español presentó una oferta a los belgas para contratar al ecuatoriano, pero fue rechazado por el bajo monto.

Por esa razón, el Elche alista una oferta mejorada para convencer a la directiva del Anderlecht y hacerse con los servicios de Angulo, según el periodista Jorge Jiménez.

Sin embargo, los españoles tienen dos condiciones que complican el traspaso, pues la directiva debe ajustarse a las posibilidades económicas del club que no son tan grandes.

Nilson Angulo lleva dos goles en seis partidos con el Anderlecht.
Nilson Angulo lleva dos goles en seis partidos con el Anderlecht. ( Redes sociales )

Además, el Anderlecht informó que venderá a Nilson si la oferta es irresistible de manera económica y en las formas de pago.

Los belgas consideran al extremo de 22 años como una pieza importante del proyecto, por lo que no desean perderlo.

Angulo empezó fuerte la temporada con el Anderlecht, pues cosecha dos goles y una asistencia en seis partidos disputados.

