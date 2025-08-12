Elche alista una millonaria oferta por Nilson Angulo

El Elche CF quiere contratar a Nilson Angulo en este mercado de fichajes, por lo que están conversando con el Anderlecht para su traspaso, pero no es una negociación sencilla.

El equipo español presentó una oferta a los belgas para contratar al ecuatoriano, pero fue rechazado por el bajo monto.

Por esa razón, el Elche alista una oferta mejorada para convencer a la directiva del Anderlecht y hacerse con los servicios de Angulo, según el periodista Jorge Jiménez.

Lea más: (VIDEO) La respuesta de Hernán Galindez a los hinchas argentinos que le gritaron vendepatria

Sin embargo, los españoles tienen dos condiciones que complican el traspaso, pues la directiva debe ajustarse a las posibilidades económicas del club que no son tan grandes.