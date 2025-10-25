PSG de Willian Pacho venció 3-0 al Brest y recuperó el liderato de la Ligue 1

El marroquí Achraf Hakimi ejerció de goleador con un doblete que abrillantó la influencia habitual que marca el destino de su equipo, el París Saint Germain de Willian Pacho se reencontró con el triunfo en la Ligue 1 a costa del Brest (0-2) que le devuelve provisionalmente al liderato de la competición.

El cuadro parisino inició la fecha fuera de la cima de la clasificación. Una condición, la del liderato, que pertenece por ahora al Marsella, su gran rival y al que ha presionado con el triunfo en Brest ante un rival al que le tiene tomada la medida el PSG y al que vence tradicionalmente.

Sin grandes ocasiones al principio a pesar de la diferencia de dominio el cuadro de Luis Enrique sentenció el choque antes del descanso. Amenazó Senny Mayulo en el 24 y el meta Radoslaw Majecki evitó el gol que llegó poco antes de la media hora.

Un gran pase de Vitinha desde la línea de tres cuartos hacia el desmarque de Achraf, dentro del área, fue recogido por el lateral marroquí que, de primeras, cruzó el balón y marcó el primero.