25 oct 2025 , 11:52

PSG de Willian Pacho venció 3-0 al Brest y recuperó el liderato de la Ligue 1

El PSG de Willian Pacho se impuso por 3-0 al Brest, tras dos goles de Hakimi y uno de Doué, en la novena fecha de la Ligue 1.

   
    Hakimi anotó los dos goles para darle la victoria al PSG ante Brest en la Ligue 1.( Redes sociales )
El marroquí Achraf Hakimi ejerció de goleador con un doblete que abrillantó la influencia habitual que marca el destino de su equipo, el París Saint Germain de Willian Pacho se reencontró con el triunfo en la Ligue 1 a costa del Brest (0-2) que le devuelve provisionalmente al liderato de la competición.

El cuadro parisino inició la fecha fuera de la cima de la clasificación. Una condición, la del liderato, que pertenece por ahora al Marsella, su gran rival y al que ha presionado con el triunfo en Brest ante un rival al que le tiene tomada la medida el PSG y al que vence tradicionalmente.

Sin grandes ocasiones al principio a pesar de la diferencia de dominio el cuadro de Luis Enrique sentenció el choque antes del descanso. Amenazó Senny Mayulo en el 24 y el meta Radoslaw Majecki evitó el gol que llegó poco antes de la media hora.

Un gran pase de Vitinha desde la línea de tres cuartos hacia el desmarque de Achraf, dentro del área, fue recogido por el lateral marroquí que, de primeras, cruzó el balón y marcó el primero.

Willian pacho fue titular y lideró la zaga defensiva del PSG.
Willian pacho fue titular y lideró la zaga defensiva del PSG. ( Redes sociales )

El segundo fue diez minutos más tarde, en una estupenda acción del georgiano Khvicha Kvaratskhelia que por la izquierda llegó hasta el fondo se hizo hueco y tiró. Su rechace lo desvió el meta y lo recogió. Encontró a Achraf en el área que culminó con un tiro a la escuadra que fue gol. El segundo, el de la sentencia.

Tras el descanso el ritmo bajó. Y el Brest se encontró casi sin querer con su mejor ocasión por una mano dentro del área de Kang In Lee que tuvo que revisar el árbitro antes de pitar penalti. Lo ejecutó Del Castillo, mal, muy alto.

El ritmo decayó a la vez que el Brest, afectado por la pérdida del penalti. Los cambios dejaron sin velocidad al choque aunque el cuadro local tuvo una en el último tramo para maquillar su derrota. Respondió el meta del PSG Lucas chevalier a un remate de Mama Balde.

El PSG redondeó su victoria en la última acción del partido con el gol de Desire Doue a pase de Warren Zaire Emeri.

