Manchester City perdió ante Aston Villa y se aleja de la punta de la Premier League

El Manchester City cayó 1-0 ante el Aston Villa y se ubica a seis puntos del líder, Arsenal, en la novena fecha de la Premier League.

   
    Manchester City perdió ante el Aston Villa en la Premier League.( Redes sociales )
Cada vez que el Manchester City visita Villa Park en los últimos tiempos, es un laberinto para el equipo de Pep Guardiola, de nuevo sin goles, sin salida ni puntos frente al sistema táctico de Unai Emery, tan competente en defensa como incisivo y contundente en el zurdazo ganador de Matty Cash en el minuto 19.

Cuando Matty Cash se inventó el 1-0 desde el borde del área (a Gianluigi Donnarumma lo sorprendió de tal forma que ni siquiera llegó a estirarse), el manejo de la pelota era del 70 por ciento para los visitantes, sin ningún tiro. El único que lanzó en todo el primer tiempo fue Erling Haaland, flojo ante ‘Dibu’ Martínez.

McGinn apuntó al segundo gol del Aston Villa, que perdió por lesión a Emi Buendía. Mucho más incisivo, mucho más clarividente, siempre tuvo una idea mucho más clara de qué quería y cómo lo quería que el Manchester City, al que incluso le quitó el balón.

Es más, Ruben Dias aún evitó el 2-0 en el inicio de la segunda parte, cuando se interpuso en la estrategia precisa y detallista de Unai Emery y su cuerpo técnico, también preparado para sostenerse en su defensa.

Matty Cash celebra el 1-0 durante el Aston Villa vs. Manchester City.
Matty Cash celebra el 1-0 durante el Aston Villa vs. Manchester City. ( EFE )

Guardiola movió el banquillo, con Doku, O’Reilly y Nico González; Ruben Dias se cruzó a otra oportunidad del Aston Villa; el City insistió en su ataque por la izquierda, con la agilidad de Doku; acumuló centros sin rematador y, aun así, se salvó de nuevo en su portería, por la doble parada de Donnarumma a Jadon Sancho. Dos estiradas decisivas.

Guardiola dobló la apuesta: Ryan Cherki por Reijners. Necesitaba más en ataque el Manchester City, estrellado contra la defensa total del Aston Villa, omnipresente en cada remate, hasta con la cara evitó Onana el enésimo intento bloqueado, esta vez a Foden. Y cuando no llegó, un fuera de juego frustró el 1-1 de Erling Haaland, golpeado contra el poste, dañado en el suelo, pero repuesto para la última ofensiva, también sin éxito.

Por este resultado, el Manchester City se ubica en el cuarto lugar, a seis puntos del líder de la competición, Arsenal.

