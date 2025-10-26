Manchester City perdió ante Aston Villa y se aleja de la punta de la Premier League

Cada vez que el Manchester City visita Villa Park en los últimos tiempos, es un laberinto para el equipo de Pep Guardiola, de nuevo sin goles, sin salida ni puntos frente al sistema táctico de Unai Emery, tan competente en defensa como incisivo y contundente en el zurdazo ganador de Matty Cash en el minuto 19.

Cuando Matty Cash se inventó el 1-0 desde el borde del área (a Gianluigi Donnarumma lo sorprendió de tal forma que ni siquiera llegó a estirarse), el manejo de la pelota era del 70 por ciento para los visitantes, sin ningún tiro. El único que lanzó en todo el primer tiempo fue Erling Haaland, flojo ante ‘Dibu’ Martínez.

McGinn apuntó al segundo gol del Aston Villa, que perdió por lesión a Emi Buendía. Mucho más incisivo, mucho más clarividente, siempre tuvo una idea mucho más clara de qué quería y cómo lo quería que el Manchester City, al que incluso le quitó el balón.

Es más, Ruben Dias aún evitó el 2-0 en el inicio de la segunda parte, cuando se interpuso en la estrategia precisa y detallista de Unai Emery y su cuerpo técnico, también preparado para sostenerse en su defensa.