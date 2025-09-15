Fútbol Internacional
Hinchas del Estrasburgo de Kendry Páez estallan por la multipropiedad con el Chelsea

Después de la confirmación del traspaso de Emegha al Chelsea, los hinchas del Estrasburgo mostraron su rechazo al formar parte del BlueCo, junto al Chelsea, de la forma que llegó Kendry Páez al club.

   
    Hinchas del Estrasburgo de Kendry Páez están en contra de la multipropiedad con el Chelsea( Redes sociales )
El Racing Club de Estrasburgo de Kendry Páez se impuso por 1-0 ante Le Havre en la Ligue 1, pero el partido se vivió agitado afuera de la cancha por varios reclamos de los hinchas.

Los ultras del cuadro francés expresaron su rechazo a la multipropiedad de BluCo, grupo dueño del Estrasburgo y del Chelsea, por forma que están manejando a su equipo.

En el mercado de pases, los ingleses cedieron a varios futbolistas secundarios, entre ellos a Kendry Páez, pero la venta de su capitán, Emanuel Emegha, despertó la molestia de los hinchas.

Emegha, peón de BlueCo. Después de haber cambiado de camiseta, devuelve tu brazalete de capitán”, decía una pancarta de la barra en las gradas en contra el capitán.

Emanuel Emegha firmó con el Chelsea para unirse al club en el 2026.
Emanuel Emegha firmó con el Chelsea para unirse al club en el 2026. ( Redes sociales )

Así mismo, los hinchas se molestaron contra el presidente, Marc Keller, quien lleva 10 años enel club. “Keller, gracias por esta década dorada, es tiempo de marcharse”, decía la pancarta.

Finalmente, el entrenador del Estrasburgo, Liam Rosenior, repudió la actitud de los hinchas. “Emegha estaba devastado y yo también. Estoy muy decepcionado con lo que vi. Ver pancartas contra uno de los mejores jugadores del equipo de la temporada pasada es inaceptable”, cerró.

El cuadro de Kendry Páez empezó la temporada con tres triunfos y una derrota, por lo que está en el quinto lugar con nueve puntos.

