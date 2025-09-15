Hinchas del Estrasburgo de Kendry Páez estallan por la multipropiedad con el Chelsea

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/racing-de-estrasburgo target=_blank>Racing Club de Estrasburgo</a> de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/kendy-paez target=_blank>Kendry Páez</a> se impuso por 1-0 ante Le Havre en la Ligue 1, pero el <b>partido se vivió agitado afuera de la cancha por varios reclamos</b> de los hinchas. Los <b>ultras del</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-kendry-paez-debuto-racing-estrasburgo-ligue-1-FD9948135 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-extender-contrato-moises-caicedo-mejores-pagados-DB10116555 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-asegura-a-emanuel-emegha-para-2026-en-un-movimiento-estrategico-con-el-estrasburgo-AA10106600 target=_blank></a></b>