Hinchas del Estrasburgo de Kendry Páez estallan por la multipropiedad con el Chelsea

El Racing Club de Estrasburgo de Kendry Páez se impuso por 1-0 ante Le Havre en la Ligue 1, pero el partido se vivió agitado afuera de la cancha por varios reclamos de los hinchas.

Los ultras del cuadro francés expresaron su rechazo a la multipropiedad de BluCo, grupo dueño del Estrasburgo y del Chelsea, por forma que están manejando a su equipo.

En el mercado de pases, los ingleses cedieron a varios futbolistas secundarios, entre ellos a Kendry Páez, pero la venta de su capitán, Emanuel Emegha, despertó la molestia de los hinchas.

“Emegha, peón de BlueCo. Después de haber cambiado de camiseta, devuelve tu brazalete de capitán”, decía una pancarta de la barra en las gradas en contra el capitán.