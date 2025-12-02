Flamengo de Gonzalo Plata podrá alzar el título de la Liga de Brasil, tras ganar la Libertadores

Flamengo de Gonzalo Plata, que conquistó en Lima la Copa Libertadores frente a Palmeiras el sábado, recibirá a Ceará en un Maracaná abarrotado y en fiesta, en búsqueda de una victoria que le valdría el Campeonato Brasileño.

Dos títulos en una semana es el objetivo del conjunto que dirige Filipe Luís, quien pretende alinear a todos sus titulares frente a un Ceará necesitado de puntos para huir de la zona de descenso.

El Mengao lidera con 75 puntos, seguido por un Palmeiras golpeado tras caer en la final de la Copa Libertadores y que tiene 70, uno más que Cruzeiro de Keny Arroyo.

El flamante campeón de la Libertadores, tras el partido en Lima, fue recibido por una multitud el domingo en las calles de Río de Janeiro, ha tenido un breve descanso y volverá a entrenarse este mismo martes, cuando Filipe Luís decidirá el equipo que enfrentará a Ceará.