02 dic 2025 , 11:03

Flamengo de Gonzalo Plata podrá alzar el título de la Liga de Brasil, tras ganar la Libertadores

El Flamengo de Gonzalo Plata necesita vencer al Ceará para consagrarse campeón del Brasileirao, tras imponerse al Palmeiras para ser campeón de la Copa Libertadores.

   
    Gonzalo Plata se consagró campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y busca ganar la Liga de Brasil.( Redes sociales )
Flamengo de Gonzalo Plata, que conquistó en Lima la Copa Libertadores frente a Palmeiras el sábado, recibirá a Ceará en un Maracaná abarrotado y en fiesta, en búsqueda de una victoria que le valdría el Campeonato Brasileño.

Dos títulos en una semana es el objetivo del conjunto que dirige Filipe Luís, quien pretende alinear a todos sus titulares frente a un Ceará necesitado de puntos para huir de la zona de descenso.

El Mengao lidera con 75 puntos, seguido por un Palmeiras golpeado tras caer en la final de la Copa Libertadores y que tiene 70, uno más que Cruzeiro de Keny Arroyo.

El flamante campeón de la Libertadores, tras el partido en Lima, fue recibido por una multitud el domingo en las calles de Río de Janeiro, ha tenido un breve descanso y volverá a entrenarse este mismo martes, cuando Filipe Luís decidirá el equipo que enfrentará a Ceará.

Gonzalo Plata recibió la medalla de campeón del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas.
Gonzalo Plata recibió la medalla de campeón del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas. ( EFE )

El entrenador ya ha adelantado que, ahora, su máximo objetivo es el título de liga y que pondrá en campo todas sus estrellas, a fin de levantar el trofeo de la liga en el Maracaná, la casa de Flamengo, que espera este miércoles a unos 70.000 hinchas.

En caso de victoria, el equipo carioca no tendrá tregua, pues viajaría esta misma semana hacia Doha, donde el 13 de diciembre jugará su primer partido de la Copa Intercontinental frente al Cruz Azul mexicano.

Si avanza, Flamengo se medirá luego al Pyramids egipcio con la intención de llegar a la final frente al PSG francés y buscar el que sería el tercer título de un mes que ya es histórico para el club carioca.

El encuentro entre el equipo de Gonzalo Plata y Ceará se disputará este miércoles 3 de diciembre, a las 19:30, por El Canal del Fútbol.

