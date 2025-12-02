Fútbol Internacional
Exjugador del Chelsea criticó a Moisés Caicedo por su expulsión ante el Arsenal

Moisés Caicedo fue suspendido tres partidos tras la tarjeta roja mostrada contra el Arsenal

   
    Moisés Caicedo celebra un gol con el Chelsea por la Premier League ( Foto: Chelsea Photos )
El exjugador del Chelsea Pat Nevin, figura en la década de los 80, criticó a Moisés Caicedo por su expulsión ante el Arsenal en la fecha 13 de la Premier League, partido que terminó igualado 1-1.

“La entrada fue horrible, podría haberle roto el tobillo”, agregó Nevin, refiriéndose a la acción en la que Caicedo disputó el balón con Mikel Merino.

Caicedo fue suspendido tres partidos tras la tarjeta roja mostrada frente a los Gunners, en un encuentro donde su compatriota Piero Hincapié fue titular por segunda vez consecutiva en la Premier League.

Lea también: La suspensión de Moisés Caicedo en la Premier League podría convertirse en una oportunidad para recuperar su rodilla resentida

La acción fue catalogada como juego brusco grave, lo que implica una sanción automática de tres partidos, tal como determina el código disciplinario de la Asociación de Fútbol Inglés (FA).

Como consecuencia, Moisés Caicedo no podrá disputar los partidos de la Premier League ante Leeds United, Bournemouth y Everton, y regresará para el duelo frente al Newcastle.

No obstante, sí estará disponible para los compromisos de Champions League contra Atalanta y para los cuartos de final de la Copa de la Liga, frente al Cardiff.

