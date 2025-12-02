Exjugador del Chelsea criticó a Moisés Caicedo por su expulsión ante el Arsenal

El exjugador del <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea>Chelsea</a> <b>Pat Nevin</b>, figura en la década de los 80, criticó a <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo>Moisés Caicedo </a>por su <b>expulsión ante el Arsenal </b>en la fecha 13 de la Premier League, partido que terminó igualado 1-1. <b>“La</b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/suspension-moises-caicedo-premier-league-oportunidad-recuperar-rodilla-resentida-MM10496648></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>