01 dic 2025 , 16:27

La suspensión de Moisés Caicedo en la Premier League podría convertirse en una oportunidad para recuperar su rodilla resentida

Moisés Caicedo cumplirá una suspensión de tres partidos en la Premier League tras su expulsión ante Arsenal, pero este parón podría beneficiarlo físicamente, ya que le permitirá aliviar las molestias crónicas en la rodilla que ha arrastrado durante la temporada.

   
    Moisés Caicedo, figura ecuatoriana del Chelsea.( Premier League )
El fin de semana dejó un golpe duro para el Chelsea: Moisés Caicedo fue expulsado en el intenso empate frente al Arsenal y recibió tres partidos de suspensión en la Premier League.

Sin embargo, en medio del revés deportivo, la sanción podría traer un efecto inesperadamente positivo para el volante ecuatoriano: tiempo para recuperar su rodilla, una zona que le ha generado molestias constantes durante la temporada.

Caicedo ha reconocido públicamente que juega con dolor y que las molestias son parte de su día a día. “Yo siento dolor a veces. He estado jugando con dolor, pero no me voy a detener hasta que se rompa, nunca me voy a rendir. Ya estoy acostumbrado a estar así”, confesó en una entrevista con Daily Mail, una declaración que encendió las alarmas sobre su estado físico.

El ecuatoriano ya había sido dosificado en varias ocasiones por el técnico Enzo Maresca, quien lo dejó fuera de algunos encuentros para evitar una sobrecarga muscular. Incluso, Sebastián Beccacece no lo convocó a una fecha FIFA por estas mismas molestias, buscando protegerlo de un desgaste mayor.

Ahora, la suspensión le impedirá disputar los próximos tres partidos de la Premier League con los Blues:

Leeds United, miércoles 3 de diciembre

Bournemouth, sábado 6 de diciembre

Everton, sábado 13 de diciembre

Caicedo podrá volver a la liga el 20 de diciembre, ante Newcastle.

Pese a la sanción, el mediocampista sí podrá tener minutos en otros frentes: la Champions League, donde Chelsea enfrentará a Atalanta el martes 9, y la EFL Cup, en el duelo ante Cardiff del martes 16.

No obstante, este calendario “aligerado” evitará que enfrente semanas con tres partidos intensos, un respiro que podría permitirle recuperarse físicamente de su dolencia en la rodilla sin la presión habitual de la Premier.

