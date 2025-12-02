Fútbol Internacional
02 dic 2025 , 10:27

Un jugador ecuatoriano firmará su primer contrato profesional en el Stade Rennais

Elías Legrende acordó firmar su primer contrato profesional con el Stade Rennais por tres temporadas.

   
  • Un jugador ecuatoriano firmará su primer contrato profesional en el Stade Rennais
    Elías Legendre Quiñónez firmará su contrato por tres años con el Stade Rennais.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Un nuevo futbolista ecuatoriano tendrá la oportunidad de convertirse en un jugador regular de la Ligue 1, pues Elías Legendre Quiñónez firmará su primer contrato profesional con el Stade Rennais.

El conjunto francés tiene la costumbre de apoyar a su cantera, por lo que varios juveniles tienen minutos con el primer equipo y un compatriota se puede sumar al plantel regular.

Según información del medio Le Parisien, el Stade Rennais llegó a un acuerdo con Legendre para firmar su contrato profesional por los próximos tres años, es decir, hasta el 2028.

Lea más: Liverpool ha enviado ojeadores a ver los partidos de Joel Ordóñez con el Club Brujas

El jugador de 17 años recibió su primera convocatoria con el equipo mayor durante la victoria 1-0 ante el Metz, pero no sumó minutos en la cancha.

Elías Legendre firmará su contrato profesional con el Stade Rennais.
Elías Legendre firmará su contrato profesional con el Stade Rennais. ( Redes sociales )

Elías cuenta con doble nacionalidad francesa y ecuatoriana y ha recibido la convocatoria de las dos selecciones juveniles.

Lea más: La enigmática publicación de Antonio Álvarez por el amistoso de Barcelona SC ante Inter Miami

Legendre recibió dos llamados de la selección de Francia sub 16 y sub 17 con cuatro amistosos con ambos combinados; mientras que con la Tri sub 17 participó en el Sudamericano con un gol en cinco partidos del torneo.

Elías nació en La Concordia, en el noroeste de Ecuador, llegó a los siete años a Francia. El futbolista empezó en el club amateur CO Pacé, luego se sumó a las formativas del Rennais.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Fútbol Frances
Ligue 1
Selección de Ecuador
Francia
Ecuador
Noticias
Recomendadas