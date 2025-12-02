Entrenador del Inter de Porto Alegre genera polémica con declaración homofóbica en su presentación

El veterano técnico brasileño Abel Braga es blanco de críticas por soltar comentarios homofóbicos en su primera declaración como entrenador del Internacional de Porto Alegre, equipo que tiene que salvar del descenso en Brasil.

Braga, de 73 años, fue presentado el domingo como DT del Inter, que cayó a zona de castigo en el Brasileirão a falta de dos jornadas para el final.

Pero en su primera rueda de prensa dejó servida la controversia cuando evocó una conversación con los jugadores y dirigentes sobre el color de una camiseta del Colorado.

"Dije 'No quiero que mi equipo entrene con camisetas rosas, parece equipo de maricones'", recordó el entrenador en diálogo con los periodistas.

La camisa especial fue lanzada por el Inter en octubre por el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama. Consultado sobre sus declaraciones, el entrenador dijo que su intención fue "relajar" al equipo. "Quiero hombres fuertes", agregó.

Tras la conferencia de prensa, el entrenador brasileño se disculpó: "Reconozco que no hice un buen comentario sobre el color rosa durante mi conferencia de prensa. Antes de que esto se propague, pido disculpas", escribió en su cuenta de Instagram.

"Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter", añadió Braga, el técnico que más veces ha dirigido al Colorado, con 340 partidos.

Durante un entrenamiento este lunes, los jugadores portaban la segunda camiseta del equipo -blanca con rojo-. Encima, algunos usaban chaleco rosado.

El Inter no respondió oportunamente a las consultas de la AFP.

El episodio, que repercutió en los medios y las redes sociales, empañó el inicio de la que será la octava etapa de Abel Braga en el Colorado, en el que ganó los mayores títulos del club, el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores de 2006.

Tras las declaraciones del timonel, Gremio, eterno rival del Inter, redujo este lunes el precio de sus camisetas rosadas, para que "todos los tricolores vistan el color que quieran, con orgullo".

La llegada de Braga al club de Porto Alegre ocurre tras la destitución del argentino Ramón Díaz por una derrota 5-1 ante Vasco da Gama.

La estrepitosa caída del viernes por la 36ª fecha, sumada a las victorias de Santos y Vitória, dejó al Colorado en zona de descenso.

A dos jornadas de acabar el campeonato, el equipo de Porto Alegre suma 41 puntos, los mismos que el Santos de Neymar, aunque con peor saldo de goles, y uno menos que el Vitória.