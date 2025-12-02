Donald Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 este viernes en Washington

La <b>Casa Blanca</b> confirmó el lunes que el presidente estadounidense, <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/donald-trump>Donald Trump</a>, asistirá a la ceremonia del sorteo del <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-2026>Mundial de 2026</a> el viernes en Washington. <b>La máxima cita del balompié de 2026</b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/todo-lo-que-debes-saber-sobre-sorteo-del-mundial-2026-ecuador-en-el-bombo-2-CM10496994></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fecha-hora-sedes-calendario-partidos-fifa-mundial-2026-DM10493707></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b>