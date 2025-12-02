Liverpool ha enviado ojeadores a ver los partidos de Joel Ordóñez con el Club Brujas

Joel Ordóñez ha sido uno de los centrales más destacados de la Liga de Bélgica, por lo que varios clubes están buscando el fichaje del central ecuatoriano y el Liverpool lo sigue de cerca al futbolista.

El jugador de 21 años fue seguido por el Liverpool desde el emercado de fichajes anterior; sin embargo, el cuadro inglés centró sus esfuerzos en otras negociaciones y no contrató a Joel.

A pesar de ello, el Liverpool ha enviado ojeadores a atender los partidos del Club Brujas en los últimos meses para ver el rendimiento de Ordóñez, quien está en la lista de objetivos de fichaje, según reportó la cuenta de KrrishFT.

El departamento de ojeadores del cuadro inglés considera al ecuatoriano como un proyecto a largo plazo, al igual que lo hicieron con Giovanni Leoni.