Liverpool ha enviado ojeadores a ver los partidos de Joel Ordóñez con el Club Brujas

El Liverpool envió ojeadores a los partidos del Club Brujas para analizar el rendimiento de Joel Ordóñez en la Liga de Bélgica.

   
    Joel Ordóñez es seguido por el Liverpool para su traspaso en el próximo mercado.( Redes sociales )
Joel Ordóñez ha sido uno de los centrales más destacados de la Liga de Bélgica, por lo que varios clubes están buscando el fichaje del central ecuatoriano y el Liverpool lo sigue de cerca al futbolista.

El jugador de 21 años fue seguido por el Liverpool desde el emercado de fichajes anterior; sin embargo, el cuadro inglés centró sus esfuerzos en otras negociaciones y no contrató a Joel.

A pesar de ello, el Liverpool ha enviado ojeadores a atender los partidos del Club Brujas en los últimos meses para ver el rendimiento de Ordóñez, quien está en la lista de objetivos de fichaje, según reportó la cuenta de KrrishFT.

El departamento de ojeadores del cuadro inglés considera al ecuatoriano como un proyecto a largo plazo, al igual que lo hicieron con Giovanni Leoni.

El Liverpool sigue a Joel Ordóñez para su traspaso en el 2026.
El Liverpool sigue a Joel Ordóñez para su traspaso en el 2026. ( Redes sociales )

La cuenta señaló que el Liverpool tiene una gran evaluación de Joel como uno de los mejores defensores jóvenes de la Liga de Bélgica.

Además del cuadro de la Premier League, el Inter de Milán está interesado en firmar a Ordóñez para enero del 2026.

En este año, al inicio de la temporada, Joel estuvo a pocas horas de firmar con el Olympique de Marsella, pero el Brujas dio paso atrás a las negociaciones y evitó que ambas partes cierren el traspaso.

