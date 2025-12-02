Fútbol Nacional
02 dic 2025 , 09:49

La enigmática publicación de Antonio Álvarez por el amistoso de Barcelona SC ante Inter Miami

El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, publicó un misterioso posteo en las redes sociales con la foto de Lionel Messi, pero fue eliminado.

   
    Antonio Álvarez publicó una imagen por el encuentro entre Barcelona SC e Inter Miami de Lionel Messi.( Redes sociales )
Barcelona SC se alista para ser el rival del Inter Miami en su amistoso en Ecuador para el 2026. El partido aún no está confirmado, pero el presidente de los toreros, Antonio Álvarez, subió una enigmática publicación.

El directivo torero subió a su cuenta de X e Instagram una foto de Lionel Messi con la indumentaria del Inter Miami, sin poner texto ni mensaje anunciando el encuentro amistoso entre ambas instituciones.

A las pocas horas del posteo, Álvarez eliminó la publicación de su cuenta, de X tras una ola de críticas en contra del dirigente y su desempeño en el cargo de Barcelona SC. Sin embargo, el directivo sí dejó la publicación en su cuenta de Instagram.

Después de eso, el empresario que va a traer el Inter Miami a Ecuador, Daniel Molina, aclaró que no crean publicaciones de otras cuentas para confirmar el amistoso.

El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, publicó una foto de Lionel Messi.
El presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, publicó una foto de Lionel Messi. ( Redes sociales )

Manténganse informados solamente por las fuentes oficiales. (Las del Inter o mis redes sociales)”, explicó el empresario.

Por ahora, el Inter Miami no ha confirmado a Barcelona SC como su rival para el amistoso del 2026, pero todo apunta que se disputará en Guayaquil.

Cabe recordar que Messi no viajó a Guayaquil para disputar las Eliminatorias Sudamericanas con Argentina ante Ecuador en la última fecha de la competición.

