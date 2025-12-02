La enigmática publicación de Antonio Álvarez por el amistoso de Barcelona SC ante Inter Miami

“<b>Manténganse informados solamente por las fuentes oficiales</b>. (Las del Inter o mis redes sociales)”, explicó el empresario. <b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/todo-lo-que-debes-saber-sobre-sorteo-del-mundial-2026-ecuador-en-el-bombo-2-CM10496994 target=_blank>Todo lo que debes saber sobre el sorteo del Mundial 2026: Ecuador, en</a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelonasc-negociaciones-amistoso-inter-miami-lionel-messi-monumental-ME10503942 target=_blank></a></b> <b></b>