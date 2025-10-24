Fútbol Internacional
Fecha, hora y dónde ver Arsenal de Piero Hincapié vs. Crystal Palace por la Premier League

El Arsenal de Piero Hincapié recibirá al Crystal Palace por la novena jornada de la Premier League.

   
    Arsenal recibirá en el Emirates Stadium este domingo al Crystal Palace.( ECUAVISA )
El Arsenal disputará la novena fecha de la Premier League contra el Crystal Palace con el objetivo de asegurar, por una jornada más, el liderato de la liga.

El escenario será en la casa del equipo Gunner, el Emirates Stadium, estadio que podrá presenciar el posible debut del zaguero ecuatoriano Piero Hincapié.

Por su lado, el Crystal Palace, octavo en la tabla, buscará redimirse tras caer por la mínima ante el AEK Larnaca de Chipre en la Conference League.

Lea más: Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 25 y domingo 26 de octubre

Fecha, hora y dónde ver Arsenal vs. Crystal Palace por la Premier League

El enfrentamiento entre el Arsenal y Crystal Palace tendrá lugar este domingo 26 de octubre, a las 09h00, por las pantallas de Disney+.

Piero Hincapié en un entrenamiento con el Arsenal.
Piero Hincapié en un entrenamiento con el Arsenal. ( ARCHIVO )

En su último enfrentamiento, el Arsenal empató 2-2 con el Crystal Palace. El equipo Gunner viene de 3 victorias consecutivas y lleva 9 encuentros sin conocer la derrota.

