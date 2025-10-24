Fecha, hora y dónde ver Arsenal de Piero Hincapié vs. Crystal Palace por la Premier League

El Arsenal disputará la novena fecha de la Premier League contra el Crystal Palace con el objetivo de asegurar, por una jornada más, el liderato de la liga.

El escenario será en la casa del equipo Gunner, el Emirates Stadium, estadio que podrá presenciar el posible debut del zaguero ecuatoriano Piero Hincapié.

Por su lado, el Crystal Palace, octavo en la tabla, buscará redimirse tras caer por la mínima ante el AEK Larnaca de Chipre en la Conference League.

Lea más: Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 25 y domingo 26 de octubre