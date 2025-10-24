Angelo Preciado fue titular en la caída del Sparta Praga por la Conference League

El <b>Sparta Praga</b>, con <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/angelo-preciado target=_blank>Angelo Preciado</a></b> como titular y <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jhon-mercado target=_blank>John Mercado</a></b> ingresando desde el banquillo, sufrió una ajustada derrota <b>por la mínima</b> (1-0) ante el <b>HNK Rijeka de Croacia</b>, en un encuentro marcado<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/con-kendry-paez-de-titular-estrasburgo-empato-en-la-conference-league-DA10320517 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>