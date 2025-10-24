Angelo Preciado fue titular en la caída del Sparta Praga por la Conference League

El Sparta Praga, con Angelo Preciado como titular y John Mercado ingresando desde el banquillo, sufrió una ajustada derrota por la mínima (1-0) ante el HNK Rijeka de Croacia, en un encuentro marcado por la suspensión temporal en la UEFA Conference League.

El partido, programado originalmente para jugarse este jueves, tuvo que ser suspendido tras el primer tiempo a causa de las fuertes lluvias que imposibilitaron la continuidad del juego. Tras reanudarse, el equipo croata logró romper el empate en el minuto 75 para sellar la victoria en su casa.

A pesar de las oportunidades generadas por el Sparta Praga, la defensa del club del norte del mar Adriático fue protagonista. Preciado jugó todo el partido acumulando 55 toques, pero también registrando 24 pérdidas de balón y una tarjeta amarilla. Por su parte, John Mercado ingresó al minuto 80, sin lograr influir en el resultado final.

Con esta derrota, el equipo checo se mantiene en la decimoquinta posición del torneo continental, con un balance de una victoria y una caída. Su próximo compromiso en esta competición será ante el club polaco Raków.