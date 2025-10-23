Fútbol Internacional
23 oct 2025 , 11:49

Clubes de la Premier League logran récord histórico en la Champions

La tercera jornada de la Champions League registró un récord histórico para los clubes de la Premier League.

   
    Moisés Caicedo celebrando después de anotar el segundo gol de la victoria del Chelsea( EFE )
La tercera jornada de la Champions League tuvo lugar a un hecho histórico. Este miércoles se registró el segundo promedio más alto (4,8) en un solo día de la competición.

Los clubes ingleses han establecido un récord histórico en la competencia más importante al nivel de clubes europeos al anotar 19 goles en conjunto durante la última jornada. Esta es la mayor cantidad de goles registrada por equipos de un mismo país en una única fecha de la competición.

  • Chelsea 5-1 Ajax
  • Liverpool 5-1 Eintracht Frankfurt
  • Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
  • Newcastle United 3-0 Benfica
  • Manchester City 2-0 Villarreal
  • Tottenham Hotspur 0-0 AS Mónaco

    • El Arsenal de Piero Hincapié está pasando por un gran momento, liderando la tabla de la primera división inglesa. En sus últimos tres partidos, el equipo Gunner ha concedido solo un remate a puerta en cinco horas y dos minutos de juego: West Ham y Fulham (0), Atlético de Madrid (1).

    Lea: Lionel Messi firma extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028

    Por su parte, el Chelsea también hizo historia al convertirse en el primer equipo en la historia de la Champions en tener a tres goleadores adolescentes en un mismo partido: Marc Guiu (19 años), Tyrique George (19 años) y Estêvão (18 años).

