21 oct 2025 , 12:43

EN VIVO | Arsenal de Piero Hincapié vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Sigue en vivo el enfrentamiento entre el Arsenal de Piero Hincapié vs. Atlético de Madrid por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.

   
    Arsenal enfrentará al Atlético de Madrid por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League.( Ecuavisa )
Por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, el Arsenal de Piero Hincapié va a recibir al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium.

Los Gunners suman dos victorias en las dos primeras jornadas; mientras que los españoles tienen un triunfo y un empate.

El defensor ecuatoriano regresó a la convocatoria del cuadro inglés, por lo que empezará en el banco de suplentes para tener la oportunidad de disputar su segundo partido con el Arsenal.

Las alineaciones del Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League

EN VIVO | Arsenalvs. Atlético de Madrid por la Champions League

