EN VIVO | Arsenal de Piero Hincapié vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Por la tercera fecha de la fase de liga de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/champions-league target=_blank>Champions League</a>, el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arsenal target=_blank>Arsenal</a> de Piero Hincapié va a recibir al Atlético de Madrid</b> en el Emirates Stadium. <b>Los Gunners suman dos victorias </b>en las dos <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/champions-league-mikel-arteta-regreso-piero-hincapie-arsenal-vs-atletico-de-madrid-KC10300659 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jeremy-arevalo-ir-mundial-ecuador-tampoco-muy-pendiente-cosas-CC10307775 target=_blank></a>