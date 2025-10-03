Fútbol Internacional
03 oct 2025 , 12:04

Fecha, hora y dónde ver Chelsea de Moisés Caicedo vs. Liverpool por la Premier League

El Chelsea de Moisés Caicedo enfrentará al Liverpool por la séptima fecha de la Premier League.

   
    Chelsea enfrentará al Liverpool por la fecha 7 de la Premier League.( Ecuavisa )
El Chelsea de Moisés Caicedo no vive su mejor momento en la Premier League y enfrentará al Liverpool, líder de la competición, para intentar reencontrarse con su alto nivel.

En la Liga de Inglaterra, los Blues llevan tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate; sin embargo, el Chelsea ganó 1-0 ante Benfica en la Champions League.

Por su parte, el Liverpool acumula dos partidos perdidos de forma consecutiva, después de siete encuentros con victorias en todas sus competiciones.

Lea más: Mikel Arteta confirmó la fecha de regreso de Piero Hincapié con el Arsenal

Fecha, hora y dónde ver Chelsea vs. Liverpool por la Premier League

El enfrentamiento entre Chelsea vs. Liverpool se disputará este sábado 4 de octubre, a las 11:30, por la transmisión de Disney+ y ESPN.

Moisés Caicedo va a liderar el mediocampo del Chelsea ante Liverpool.
Moisés Caicedo va a liderar el mediocampo del Chelsea ante Liverpool. ( Redes sociales )

Moisés Caicedo fue duda para el duelo ante el Benfica para la Champions League, pero sí llegará en condiciones para medirse ante el cuadro de Liverpool.

Lea más: Liga de Quito vs. Barcelona SC se jugará con hinchada visitante en la LigaPro

Para el partido, Enzo Maresca no podrá contar con Liam Delap, Dario Essugo, Cole Palmer, Andrey Santos, Wesley Fofano, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Levi Colwill.

En la tabla de posiciones, el Liverpool es el líder con 15 unidades; mientras que el Chelsea ocupa la octava posición con ocho puntos.


