El elogio de Luis Enrique a Willian Pacho por su desempeño en la final de la Supercopa de Europa

El PSG conquistó la Supercopa de Europa, tras imponerse al Tottenham Hotspur en los penales, y Willian Pacho fue uno de los jugadores más reconocidos por su desempeño en la cancha.

Después del encuentro, el entrenador del Paris Saint Germain, Luis Enrique, elogió al defensor ecuatoriano por su actuación en el inicio de la temporada.

“Pacho, como siempre. A nivel. Pacho parece que entrena todos los días”, expresó el español con una gran sonrisa por el título.

Esta no es la primera vez que el entrenador reconoce la importancia del ecuatoriano en su equipo, pues meses antes dijo que “es top, top mundial, diría. Para nosotros es vital e importantísimo”.