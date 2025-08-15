Fútbol Internacional
15 ago 2025 , 12:15

El elogio de Luis Enrique a Willian Pacho por su desempeño en la final de la Supercopa de Europa

El entrenador del PSG, Luis Enrique, elogió a Willian Pacho por su gran arranque de temporada en la Supercopa de Europa.

   
  • El elogio de Luis Enrique a Willian Pacho por su desempeño en la final de la Supercopa de Europa
    Willian Pacho ya ha ganado cinco trofeos con el PSG.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El PSG conquistó la Supercopa de Europa, tras imponerse al Tottenham Hotspur en los penales, y Willian Pacho fue uno de los jugadores más reconocidos por su desempeño en la cancha.

Después del encuentro, el entrenador del Paris Saint Germain, Luis Enrique, elogió al defensor ecuatoriano por su actuación en el inicio de la temporada.

“Pacho, como siempre. A nivel. Pacho parece que entrena todos los días”, expresó el español con una gran sonrisa por el título.

Lea más: Brujas espera una respuesta del Marsella para el traspaso de Joel Ordóñez

Esta no es la primera vez que el entrenador reconoce la importancia del ecuatoriano en su equipo, pues meses antes dijo que “es top, top mundial, diría. Para nosotros es vital e importantísimo”.

Willian Pacho fue uno de los mejores jugadores del PSG en la Supercopa de Europa.
Willian Pacho fue uno de los mejores jugadores del PSG en la Supercopa de Europa. ( EFE )

La actuación de Willian en la Supercopa de Europa fue reconocido por el medio L’Equipe, ya que fue valorado como el segundo mejor jugador del partido.

Lea más: Beccacece ya no llamará más sparrings ni invitados a la selección

El defensor de 23 años ya tiene cinco títulos con el PSG. Pacho ha ganado la Ligue 1, Copa de Francia, Champions League, Supercopa de Francia y Europa.

El primer partido en la Ligue 1 del PSG se medirá ante Nantes este domingo 17 de agosto, a las 13:45, por la transmisión de Disney+.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Supercopa
Luis Enrique
PSG
Paris Saint Germain
Willian Pacho
Ecuador
Francia
Noticias
Recomendadas