Fútbol Internacional
15 ago 2025 , 11:35

Davide Ancelotti: “No tengo experiencia jugando en la altura, pero tenemos un cuerpo médico que está preparando a los jugadores”

El entrenador del Botafogo, Davide Ancelotti, no se mostró preocupado por tener que visitar a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

   
    Davide Ancelotti habló del encuentro entre Liga de Quito vs. Botafogo por la Copa Libertadores.( EFE )
Liga de Quito perdió 1-0 ante Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y el estratega del Fogao, Davide Ancelotti, ya piensa en la vuelta de la serie.

El estratega italiano se mostró sorprendido del juego de los albos, en el estadio Nilson Santos, pues esperó un juego más vertical y lento.

"Un equipo muy vertical que no esperaba, con mucha intensidad y muy físico. Tienen mucho dominio de balón en la liga ecuatoriana, hoy sorprendieron por eso, no esperaba esa calidad que tienen y sean tan verticales”, dijo Davide.

Botafogo venció por 1-0 a Liga de Quito en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Botafogo venció por 1-0 a Liga de Quito en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. ( EFE )
“Hicieron una presión bien ejecutada que sorprendió un poco por su velocidad y organización. Es un equipo bien entrenado”

Ancelotti habló de la vuelta que se disputará en Quito y su primera visita a la altura de Ecuador.

No tengo experiencia jugando en la altura, tenemos un cuerpo médico de alto nivel que está preparando a los jugadores para eso", explicó.

Finalmente, Davide analizó que "va a ser un partido difícil para nosotros en la altura, y va a ser un encuentro complejo para la Liga de Quito, marcar dos goles contra el Botafogo, que es muy sólido”, cerró.

La vuelta entre los albos y Botafogo se disputará este jueves 21 de agosto, a las 17:00, por la transmisión de Zapping.

