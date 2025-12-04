Fútbol Internacional
¿Cuánto dinero entregará la FIFA en premios en el Mundial 2026?

La Copa del Mundo 2026 repartirá cifras históricas en premios para las selecciones participantes.

   
    La FIFA dará un premio histórico a los participantes del Mundial 2026.( Redes sociales )
El Mundial 2026 está a pocos meses de empezar a jugarse, y las federaciones nacionales van a recibir un gran premio económico de la FIFA por su participación en la competición.

Para la cita mundialista de Qatar 2022, la FIFA otorgó USD 440 millones a las selecciones; sin embargo, el monto económico incremento para el torneo de Estados Unidos, Canadá y México.

Para el Mundial 2026, la FIFA asignó un fondo total de USD 869 millones en premios económicos para la competición, pero aún no ha detallado el dinero que entregará en cada instancia.

Sin embargo, siguiendo el modelo del 2022, las selecciones recibirán al menos USD 1.5 millones por su clasificación a la cita mundialista, además la participación en la fase de grupos significa USD 9 millones.

La selección de Ecuador aseguró un premio económico de USD 10.5 millones.
Es decir, la selección de Ecuador ya tiene asegurado USD 10.5 millones por participar en la fase de grupos del Mundial 2026.

Estos son los premios económicos del Mundial 2026

  • Fondo global: USD 896  millones.
  • Solo por participar: USD 1,5 millones.
  • Fase de grupos: USD 9 millones
  • Octavos de final: Entre USD 18 y 20 millones
  • Cuartos de final: Entre USD 25 y 30 millones
  • Cuarto lugar: Entre USD 30 y 35 millones
  • Tercer lugar: Entre USD 35 y 40 millones
  • Subcampeón: Entre USD 50 y 60 millones
  • Campeón: Entre USD 80 y 100 millones

    • Es importante mencionar que la FIFA aún no ha confirmado los montos para el campeón y subcampeón.

  • Octavos de final: USD 13 millones
  • Cuartos de final: USD 17 millones
  • Cuarto lugar: USD 25 millones
  • Tercer lugar: USD 27 millones
  • Subcampeón: USD 30 millones
  • Campeón: USD 42 millones
