El Mundial 2026 está a pocos meses de empezar a jugarse, y las federaciones nacionales van a recibir un gran premio económico de la FIFA por su participación en la competición. Para la cita mundialista de Qatar 2022, la FIFA otorgó USD 440 millones a las selecciones; sin embargo, el monto económico incremento para el torneo de Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cuánto dinero entregará la FIFA en premios en el Mundial 2026?

Para el Mundial 2026, la FIFA asignó un fondo total de USD 869 millones en premios económicos para la competición, pero aún no ha detallado el dinero que entregará en cada instancia. Lea más: Fecha, hora y dónde ver el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 Sin embargo, siguiendo el modelo del 2022, las selecciones recibirán al menos USD 1.5 millones por su clasificación a la cita mundialista, además la participación en la fase de grupos significa USD 9 millones.

Estos son los premios económicos del Mundial 2026

Fondo global: USD 896 millones.

Solo por participar: USD 1,5 millones.

Fase de grupos: USD 9 millones

Octavos de final: Entre USD 18 y 20 millones

Cuartos de final: Entre USD 25 y 30 millones

Cuarto lugar: Entre USD 30 y 35 millones

Tercer lugar: Entre USD 35 y 40 millones

Subcampeón: Entre USD 50 y 60 millones

Campeón: Entre USD 80 y 100 millones

Es importante mencionar que la FIFA aún no ha confirmado los montos para el campeón y subcampeón.

Estos fueron los premios económicos del Mundial 2026

Octavos de final: USD 13 millones

Cuartos de final: USD 17 millones

Cuarto lugar: USD 25 millones

Tercer lugar: USD 27 millones

Subcampeón: USD 30 millones

Campeón: USD 42 millones