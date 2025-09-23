Fútbol Internacional
Así votó Patricio Cornejo, representante de Ecuador, en el Balón de Oro 2025

El representante de Ecuador en la votación del Balón de Oro 2025 fue Patricio Cornejo y escogió en sus 10 mejores a siete futbolistas que terminaron ingresando en el ranking final.

   
    El periodista Patricio Cornejo fue el representante de Ecuador en la votación del Balón de Oro 2025.
Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025, después de que los 100 periodistas de las 100 mejores selecciones rankeadas de la FIFA escogieron al delantero francés como el mejor jugador del mundo.

El periodista Patricio Cornejo fue el representante de Ecuador en las votaciones y eligió un listado similar al ranking definitivo.

Sin embargo, el reportero incluyó tres nombres dentro del top 10 que no terminaron siendo incluidos en el listado final.

Así votó el representante de Ecuador en el Balón de Oro

  • Ousmane Dembélé
  • Lamine Yamal
  • Mohamed Salah
  • Harry Kane
  • Vitinha
  • Cole Palmer
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Raphinha
  • Pedri
  • Kylian Mbappé
    A diferencia del listado final, Kane, Kvaratskhelia y Pedri no fueron considerados entre los 10 mejores futbolistas del mundo por el resto de los votantes.

    El listado final del Balón de Oro 2025

  • Ousmane Dembélé
  • Lamine Yamal
  • Vitinha
  • Mohamed Salah
  • Raphinha
  • Achraf Hakimi
  • Kylian Mbappé
  • Cole Palmer
  • Gianluigi Donnarumma
  • Nuno Mendes

    • Dembélé se convirtió en el octavo ganador francés del Balón de Oro, después de conquistar la Ligue 1, Champions League y la Copa de Francia.

