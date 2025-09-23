Así votó Patricio Cornejo, representante de Ecuador, en el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025, después de que los 100 periodistas de las 100 mejores selecciones rankeadas de la FIFA escogieron al delantero francés como el mejor jugador del mundo.

El periodista Patricio Cornejo fue el representante de Ecuador en las votaciones y eligió un listado similar al ranking definitivo.

Sin embargo, el reportero incluyó tres nombres dentro del top 10 que no terminaron siendo incluidos en el listado final.

