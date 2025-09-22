Fútbol Internacional
22 sep 2025 , 12:12

¡Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025!

Ousmane Dembélé fue coronado como el mejor jugador del mundo al recibir el Balón de Oro 2025, superando en la votación final al español del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien quedó en segundo lugar y se llevó el Trofeo Kopa al mejor jugador joven.

   
    Ousmane Dembélé ganador del Balón de Oro 2025.( Balón de Oro )
En una noche histórica en el majestuoso Teatro del Châtelet, Ousmane Dembélé fue coronado como el mejor jugador del mundo al recibir el Balón de Oro 2025, superando en la votación final al español del FC Barcelona, Lamine Yamal, quien quedó en segundo lugar y se llevó el Trofeo Kopa al mejor jugador joven.

Dembélé, quien vivió una temporada brillante con el PSG tanto en la liga local como en competencias internacionales, se impuso en la votación de los 180 periodistas que representan a los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA.

Su desequilibrio, regularidad y explosividad en momentos clave lo colocaron en la cima del fútbol mundial por primera vez en su carrera.

